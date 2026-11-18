पीटीआई, नई दिल्ली। भाजपा ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के संस्मरण के विमोचन की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि यह पार्टी के पुराने गलत कामों पर पर्दा डालने और नेहरू-गांधी परिवार को "क्लीन चिट" देने की कोशिश है।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केसवन ने कहा कि युवा पीढ़ी के नजरिये से संस्मरण का विमोचन "बहुत नुकसानदेह आत्मघाती गोल" साबित हुआ है, क्योंकि इसने कांग्रेस के "काले कुशासन और पुराने कुकर्मों" को उजागर किया है। इनमें 1984 का सिख-विरोधी नरसंहार और आपातकाल भी शामिल है।

आगे कहा एक व्यक्तिगत संस्मरण में किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण को जगह मिल सकती है, लेकिन सोनिया गांधी का संस्मरण उन राजनीतिक गलतियों पर पर्दा डालने की सोची-समझी कोशिश लगता है, जिनके लिए नेहरू-गांधी परिवार के नेतृत्व वाली कांग्रेस पूरी तरह जिम्मेदार है।