मुंबई में छठ पूजा पर फिर गरमाई सियासत: राज ठाकरे बोले- विवाद पैदा करने के लिए छठ का इस्तेमाल कर रही भाजपा

एएनआई, मुंबई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) प्रमुख राज ठाकरे ने गुरुवार को भाजपा पर आरोप लगाया कि वह छठ पूजा को एक मुद्दा बनाकर मुंबई में सामाजिक और सांस्कृतिक तनाव पैदा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे उनके जाल में न फंसें।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए यह पार्टी मराठी और उत्तर भारतीय समुदायों के बीच विवाद भड़काने की कोशिश कर रही है। एक्स पर एक पोस्ट में ठाकरे ने आरोप लगाया कि भाजपा और उसके द्वारा तैयार किया गया इंटरनेट मीडिया इकोसिस्टम छठ पूजा से जुड़ी रील्स फैलाकर और इसे सांस्कृतिक आक्रामकता का रूप देकर महाराष्ट्र में कलह पैदा करने की हर संभव कोशिश कर रहा है।