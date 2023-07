राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, पढ़ें किसे कहां से मिला मौका

राज्यसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के आगामी चुनाव के लिए गुजरात से बाबूभाई जेसंगभाई देसाई और केसरीवेवसिंह जला और पश्चिम बंगाल से अनंत महाराज की उम्मीदवारी की घोषणा की है। बता दें चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम का एलान कर दिया है। इसमें पश्चिम बंगाल की 6 गुजरात की 3 और गोवा के एक सीट के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा।

राज्यसभा चुनाव: BJP ने की 3 उम्मीदवारों की घोषणा, गुजरात से बाबूभाई जेसंगभाई देसाई समेत इनको मैदान में उतारा

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, एजेंसी। Rajya Sabha Election: गुजरात की तीन और पश्चिम बंगाल की 6 सीटों पर हो रहे राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने गुजरात की 2 सीटों के लिए बाबूभाई देसाई और केशरीदेव सिंह झाला को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं, बंगाल से राज्यसभा के लिए राजवंशी समुदाय के नेता व ग्रेटर कूचबिहार आंदोलन के प्रमुख अनंत महाराज को अपना उम्मीदवार घोषित किया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने बयान जारी कर इसकी औपचारिक घोषणा की। उल्लेखनीय है कि इससे पहले केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। कौन बाबूभाई देसाई और केशरीदेव सिंह झाला? भाजपा ने गुजरात से जिन दो अन्य नामों की घोषणा की है उनमें बाबूभाई देसाई और केशरीदेव सिंह झाला का नाम शामिल है। बाबूभाई देसाई ने 2007 में बीजेपी के टिकट पर बनासकांठा जिले की कांकेरेज सीट से चुनाव लड़ा और जिथी से विधायक बने। वहीं, केसरीदेवसिंह झाला वांकानेर राज्य के शाही परिवार से हैं। कौन है अनंत महाराज? पश्चिम बंगाल से भाजपा उम्मीदवार अनंत महाराज एक राजबंशी समुदाय के नेता है। वह ग्रेटर कूच बिहार पीपुल्स एसोसिएशन के प्रमुख हैं। अनंत महाराज लंबे समय से अलग ग्रेटर कूचबिहार राज्य की वकालत करते रहे हैं।

Edited By: Nidhi Avinash