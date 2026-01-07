'वह मेरी तरह ही डांस करता हैं, लेकिन...', क्या इस वजह से मादुरो से चिढ़े ट्रंप?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह उनके डांस की नकल करते है और लाखों लोगों की हत्या के जिम्मेदार हैं। मंगलवार को रिपब्लिकन सांसदों को दिए एक भाषण में ट्रंप ने मादुरो की गिरफ्तारी का जश्न मनाया और कहा कि कार्रवाई का वक्त आ गया था।

ट्रंप के मुताबिक, मादुरो अमेरिकी धमकियों के बावजूद सार्वजनिक रूप से डांस करके चुनौती देता था। इसने व्हाइट हाउस को एक्शन लेने पर मजबूर किया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ट्रंप ने वॉशिंगटन के कैनेडी आर्ट्स सेंटर में यह बात कही है।

मादुरो की गिरफ्तारी का जश्न ट्रंप ने कहा, "वह मंच पर जाते हैं और मेरे डांस की थोड़ी नकल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वह एक हिंसक आदमी हैं, जिसने लाखों लोगों को मारा है और यातनाएं दी हैं।" उन्होंने काराकस के बीचों-बीच एक यातना कक्ष का जिक्र किया, जो अब बंद हो रहा है। हालांकि, ट्रंप ने इस यातना कक्ष के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं दी है।

ट्रंप ने मादुरो की गिरफ्तारी को 'शानदार' अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस की रेड बताया है। मादुरो और उनकी पत्नी को शनिवार को पकड़ा गया। उन्होंने वेनेजुएला के तेल भंडारों पर अमेरिका के नियंत्रण की बात की है, लेकिन अभी तक की योजनाओं पर ज्यादा खुलकर नहीं बोले हैं। मादुरो अक्सर 'नो वॉर, यस पीस' के टेक्नो रीमिक्स पर डांस करता था, जबकि अमेरिकी फोर्सेस कैरेबियन में जमा हो रही थीं।

कैसा है ट्रंप का डांस स्टाइल? ट्रंप खुद अपने रैलियों में 'YMCA' गाने पर डांस करने के लिए मशहूर हैं। भाषण में उन्होंने मादुरो की नकल का जिक्र करते हुए अपनी नीतियों की लिस्ट भी गिनाई, जो 2026 के मिडटर्म चुनावों के लिए अहम हैं। उन्होंने ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिलाओं और लड़कियों के स्पोर्ट्स से बैन करने की बात की है और एक ट्रांस वेटलिफ्टर की नकल करके दिखाई।

ट्रंप ने हंसते हुए कहा, "मेरी पत्नी को यह पसंद नहीं आता। वह कहती है, 'यह राष्ट्रपति जैसा नहीं लगता।'" उन्होंने आगे कहा कि उनकी पत्नी को उनका डांस भी पसंद नहीं, और पूछा, "क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि FDR डांस करे?"