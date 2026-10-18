UFC में सबसे कम उम्र में चैंपियन बनने का रिकॉर्ड किसके नाम? अमेरिकी फाइटर ने 2011 में रचा था इतिहास

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। यूएफसी (UFC) में जो भी फाइटर कदम रखता है, उसका चैंपियन बनने का सपना जरुर होता है। ना जाने कितने फाइटर्स को कई साल लग जाते हैं, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। मगर जॉन 'बोन्स' जोन्स ने यह कारनामा सिर्फ 23 साल और 245 दिन की उम्र में कर दिया था।

जोन्स ने हाई स्कूल के दौरान ही रेसलिंग में अपनी पहचान बना ली थी। सिर्फ 21 साल की उम्र में उन्होंने प्रोफेशनल फाइटिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। यूएफसी के शुरुआती दिनों में जोन्स को भविष्य का सितारा माना जा रहा था।

जोन्स ने शुरुआत के सात में से छह फाइट जीते थे। उन्हें एक मुकाबले में लगातार एल्बो से वार करने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। इसके बाद उनको रिप्लेसमेंट के तौर पर टाइटल के लिए लड़ने का मौका मिला।

रिप्लेमेंट के तौर पर मिला मौका जोन्स का लाइट हेवीवेट टाइटल के लिए मुकाबला शोगुन रुआ से यूएफसी 128 में हुआ था। हालांकि, यह फाइट रुआ और रशाद एवंस के बीच होने वाली थी। मगर एवंस मुकाबले से पहले छह हफ्ते पहले ही चोटिल हो गए।