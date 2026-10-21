UFC के 5 सबसे खतरनाक मूव्स, जिसके पड़ते ही बड़े-बड़े दिग्गज फाइटर भी हो जाते हैं चित

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। यूएफसी में फाइटर्स मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की अलग-अलग स्किल्स का इस्तेमाल कर विरोधी फाइटर्स को चित्त करने का प्रयास करते हैं। एथलीट्स इस दौरान फ्लाइंग नी, रियर नेकेड चोक और हेड किक जैसे स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं।

यूएफसी में फाइट कई सारे मूव्स का इस्तेमाल होता है, जिसमें जैब पंच, क्रॉ पंच, हूक पंच, अपरकट पंच,राउंडहाउस किक और फ्रंट किस जैसे ढेर स्किल्स शामिल है। हालांकि, इसमें से भी फाइटर्स एक स्किल्स पर ज्यादा अच्छे से काम करते हैं, ताकि वो सामने वाले को सिर्फ एक ही मूव से चारो खाने चित्त कर दें। आज हम ऐसे ही पांच सबसे खतरनाक मूव्स की बात करेंगे।