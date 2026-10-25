UFC 333 Result: Alexander Volkanovski ने तोड़ा Evloev का अजेय रथ, Petr Yan ने रोमांचक फाइट में Merab को हराया

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आबु धाबी में हुए यूएफसी (UFC) 333 में कई जबरदस्त फाइट देखने को मिले। एलेक्जेंडर 'द ग्रेट' वोल्कोनोस्की ने मोवसार एवलोव (Alexander Volkanovski vs Movsar Evloev) को हराकर उनका अजेय रथ रोक दिया। वहीं पीटर यान ने मेराब द्वालिशविली (Petr Yan vs Merab Dvalishvili) को हराकर अपना बैंटमवेट टाइटल डिफेंड किया।

इसके अलावा मेन कार्ड में लानियर कवानाह, आरोन पिको और डोमिनिक रेयेस ने नॉकआउट कर अपने-अपने मुकाबले जीते। वहीं हेवीवेट मुकाबले में एलेक्जेंडर वोल्कोव ने रिजवान कुनीव के खिलाफ यूनैनिमस डिसीजन से फाइट अपने नाम किया।

वोल्कोनोस्की और यान ने बचाया अपना खिताब

38 साल के वोल्कोनोस्की का नाम फेदरवेट डिवीजन के दिग्गजों में शामिल है। एक बार फिर उन्होंने दिखाया कि क्यों उनकी महान फाइटर्स में गिनती है।

उन्होंने अपने प्रोफेशन करियर में कभी नहीं हारने वाले मोवसार एवलोव को दूसरे राउंड में नॉकआउट कर मुकाबला जीत लिया। एवलोव की ये 21 प्रोफेशनल फाइट में पहली हार है।

वहीं को-मेन इवेंट में यान और मेराब के बीच बेहद ही रोमांचक फाइट देखने को मिली। दोनों की फाइट आखिरी राउंड तक गई, जिसे यान ने (48-47, 48-47, 48-47) यूनैनिमस डिसीजन से अपने नाम किया।

बाउट (वजन वर्ग) मुकाबला परिणाम / तरीका राउंड और समय फेदरवेट टाइटल (मेन इवेंट) Alexander Volkanovski (c) बनाम Movsar Evloev वोल्कोनोस्की जीते (TKO - पंचेस) राउंड-2 (4:54) बैंटमवेट टाइटल (को-मेन इवेंट) Petr Yan (c) बनाम Merab Dvalishvili पीटर यान जीते (यूनैनिमस डिसीजन): 48-47, 48-47, 48-47) राउंड 5 (5:00) फ्लाईवेट Lone'er Kavanagh बनाम Ramazan Temirov कवानाह जीते (TKO - स्ट्राइक्स) राउंड 1 (4:28) हेवीवेट Alexander Volkov बनाम Rizvan Kuniev वोल्कोव जीते (यूनैनिमस डिसीजन): 29-28, 30-27, 30-27) राउंड 3 (5:00) फेदरवेट Aaron Pico बनाम Losene Keita पिको जीते (TKO - पंचेस) राउंड 1 (1:14)

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