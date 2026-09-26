राजेश त्रिपाठी, जागरण, मोगा। हरमनप्रीत कौर के बाद मोगा के एक और खिलाड़ी ने जापान में चल रही एशियन खेलों में पदक अपने नाम कर लिया है। मोगा जिले के खोसा पांडो के रहने वाले तजिंदर सिंह तूर ने शॉटपुट में रजत पदक अपने नाम किया।

एशियाई खेलों में यह उनका तीसरा पदक है। इससे पहले उन्होंने दो बार लगातार स्वर्ण पदक जीता था। इस बार बरसात में फिसलने के डर से उन्होंने सावधानी बरती और यह सावधानी भारत को स्वर्ण पदक से थोड़ा दूर खींच कर ले गई।

उन्होंने बताया कि अगर वह थोड़ा रिस्क लेते तो शायद नतीजा और अच्छा हो सकता था। स्वर्ण पदक नहीं जीतने की निराशा उनकी बातों में नजर आ रही थी। उन्होंने कहा कि पूरी उम्मीद थी कि इस बार भी स्वर्ण पदक वह भारत की झोली में डालेंगे।