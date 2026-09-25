कुश्ती-एथलेटिक्स छोड़ चुनी शूटिंग, Asian Games 2026 में जीता सोना; भावुक कर देगी सुरुचि-कमलजीत की कहानी
शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में सुरुचि सिंह और कमलजीत ने गोल्ड मेडल पर निशाना लगाया।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशियन गेम्स 2026 के छठे दिन भारत की शुरुआत शानदार रही। शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में सुरुचि सिंह और कमलजीत ने गोल्ड मेडल पर निशाना लगाया। जापान के आइची-नागोया में चल रहे खेलों में भारत का यह दूसरा पीला तमगा है।
सुरुचि सिंह और कमलजीत सिंह के लिए गोल्ड मेडल तक का सफर जरा भी आसान नहीं था। सुरुचि ने रेसलिंग छोड़कर शूटिंग को चुना। वहीं कमलजीत चोट के कारण ट्रैक-एंड-फील्ड एथलेटिक्स करियर छोड़ने के बाद 2019 में शूटिंग में आए। इसके बाद इस जोड़ी ने इतिहास ही रच दिया।
GOLD FOR INDIA! 🇮🇳🥇— SAI Media (@Media_SAI) September 25, 2026
Asian Games 2026 | Shooting
10m Air Pistol Mixed Team – Final
Kamaljeet (National Camper) and Suruchi Inder Singh (TOPS Core Athlete) clinched the Gold Medal with a score of 484.6, setting a new Asian Record and surpassing the previous mark of 481.3 held… pic.twitter.com/nkb51pmBNM
13 साल की उम्र में शुरू की शूटिंग
हरियाणा के झज्जर की रहने वाली सुरुचि का जन्म 28 अप्रैल 2006 को हुआ। उनके परिवार का खेल से गहरा नाता रहा है। ऐसे में उन्हें रेसलिंग के लिए प्रोत्साहित किया गया था। हालांकि, सुरुचि ने इसमें रुचि नहीं ली। 13 साल की उम्र में उन्होंने शूटिंग में हाथ आजमाया और भिवानी में गुरु द्रोणाचार्य शूटिंग अकादमी में कोच सुरेश सिंह के मार्गदर्शन में ट्रेनिंग शुरू की।
उपलब्धियां
- 2025: ISSF वर्ल्ड कप, ब्यूनस आयर्स: गोल्ड – महिलाओं की 10m एयर पिस्टल।
- 2025: ISSF वर्ल्ड कप, लीमा: गोल्ड – महिलाओं की 10m एयर पिस्टल।
- 2025: ISSF वर्ल्ड कप, लीमा: गोल्ड – सौरभ चौधरी के साथ 10m एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम।
- 2025: ISSF वर्ल्ड कप, म्यूनिख: गोल्ड – महिलाओं की 10m एयर पिस्टल।
- 2025: ISSF वर्ल्ड कप फाइनल, दोहा: गोल्ड – महिलाओं की 10m एयर पिस्टल, 245.1 के जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ।
- 2026: ISSF वर्ल्ड कप, म्यूनिख: गोल्ड – महिलाओं की 10m एयर पिस्टल।
- 2026: एशियन शूटिंग चैंपियनशिप, नई दिल्ली: सिल्वर – सम्राट राणा के साथ 10m एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम।
GOLD FOR BHARAT! 🥇🇮🇳— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) September 25, 2026
Heartiest congratulations to Kamaljeet and Suruchi Inder Singh on winning the Gold Medal in the 10m Air Pistol Mixed Team event at the #AsianGames2026.#Cheer4Bharat pic.twitter.com/aRNR7s88B4
आर्थिक चुनौतियों का सामना किया
हरियाणा के रेवाड़ी जिले के सुल्खा गांव निवासी कमलजीत ने चोट के कारण अपना ट्रैक-एंड-फील्ड एथलेटिक्स करियर छोड़ने के बाद उन्होंने 2019 में शूटिंग शुरू की। मिडिल क्लास परिवार से आने वाले कमलजीत को अपने शूटिंग करियर की शुरुआत में कई आर्थिक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। इस दौरान उन्हें कई बार खेल को छोड़ने का विचार आया। आर्थिक तंगी और कई मुश्किलों के बावजूद उन्होंने खेल जारी रखा और जापान में इतिहास रच दिया।
उपलब्धियां
- 2023: 53वीं ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप, बाकू: ब्रॉन्ज – 50m पिस्टल पुरुष टीम (रविंदर सिंह और विक्रम जगन्नाथ शिंदे के साथ)।
- 2023: ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, चांगवोन: गोल्ड – 50m पिस्टल पुरुष (व्यक्तिगत), 544 स्कोर के साथ।
- 2023: ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, चांगवोन: गोल्ड – 50m पिस्टल पुरुष टीम (अंकित तोमर और संदीप बिश्नोई के साथ)।
- 2025: ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल/पिस्टल, काहिरा: सिल्वर – 50m पिस्टल पुरुष टीम (रविंदर सिंह और योगेश कुमार के साथ)।
- 2026: एशियन चैंपियनशिप, नई दिल्ली: सिल्वर – 50m पिस्टल पुरुष (व्यक्तिगत), 561 स्कोर के साथ।
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