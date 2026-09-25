कुश्ती-एथलेटिक्स छोड़ चुनी शूटिंग, Asian Games 2026 में जीता सोना; भावुक कर देगी सुरुचि-कमलजीत की कहानी

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। एशियन गेम्‍स 2026 के छठे दिन भारत की शुरुआत शानदार रही। शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में सुरुचि सिंह और कमलजीत ने गोल्‍ड मेडल पर निशाना लगाया। जापान के आइची-नागोया में चल रहे खेलों में भारत का यह दूसरा पीला तमगा है।

सुरुचि सिंह और कमलजीत सिंह के लिए गोल्‍ड मेडल तक का सफर जरा भी आसान नहीं था। सुरुचि ने रेसलिंग छोड़कर शूटिंग को चुना। वहीं कमलजीत चोट के कारण ट्रैक-एंड-फील्ड एथलेटिक्स करियर छोड़ने के बाद 2019 में शूटिंग में आए। इसके बाद इस जोड़ी ने इतिहास ही रच दिया।