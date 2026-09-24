रोशिबिना देवी ने वुशु में लगाई मेडल की हैट्रिक, महिलाओं के सांडा 60kg इवेंट में सिल्वर मेडल जीता

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। जापान के आइची-नागोया में चल रहे एशियाई खेल 2026 के 5वें दिन भारत का खाता मेडल से खुला। सतनाम सिंह और सलमान खान ने पुरुषों के डबल स्कल्स में 6:13.25 के समय के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता। कुछ देर बाद ही यह खुशी डबल हो गई। नाओरेम रोशिबिना ने सिल्‍वर पर कब्‍जा कर इतिहास रच दिया।

मेडल की हैट्रिक लगाई नाओरेम रोशिबिना देवी ने एशियन गेम्‍स में लगातार दूसरा रजत पदक जीता है। इतना ही नहीं उन्‍होंने मेडल की हैट्रिक भी लगाई। नाओरेम रोशिबिना देवी एशियाई खेलों में वुशु में लगातार तीन मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं। वह महिलाओं के सांडा 60kg इवेंट के फाइनल में चीन की झांग शियाओयू से 2-0 के स्कोर से हार गईं। वह दोनों राउंड 0-5 से हारीं।

2018 - ब्रॉन्ज

2022 - सिल्वर

2026 - सिल्वर जकार्ता में जीता था ब्रॉन्‍ज झांग शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में पहुंची थीं, उन्होंने वियतनाम की 2023 वर्ल्ड चैंपियन गुयेन थी थू थुय को भी हराया था। रोशिबिना 2022 हांग्जो एशियाई खेलों का फाइनल भी एक चीनी एथलीट शियाओवेई वू से हार गई थीं। यह उनका तीसरा एशियाई खेलों का मेडल है; इससे पहले उन्होंने जकार्ता 2018 में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था।

किसान परिवार से आती हैं नाओरेम रोशिबिना देवी मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के क्वासिफाई गांव के एक किसान परिवार से आती हैं। वह SAI NCOE इंफाल में कोच मैबम प्रेमकुमार सिंह की देखरेख में महिलाओं की सांडा 60kg कैटेगरी में ट्रेनिंग करती हैं और भारत की सबसे कामयाब वुशु एथलीटों में से एक हैं।