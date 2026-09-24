रोशिबिना देवी ने वुशु में लगाई मेडल की हैट्रिक, महिलाओं के सांडा 60kg इवेंट में सिल्वर मेडल जीता
जापान के आइची-नागोया में चल रहे एशियाई खेल 2026 के 5वें दिन भारत का खाता मेडल से खुला।
HighLights
रोशिबिना ने लगातार दूसरा सिल्वर जीता है
3 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला
फाइनल में चीन की झांग शियाओयू से हारीं
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। जापान के आइची-नागोया में चल रहे एशियाई खेल 2026 के 5वें दिन भारत का खाता मेडल से खुला। सतनाम सिंह और सलमान खान ने पुरुषों के डबल स्कल्स में 6:13.25 के समय के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता। कुछ देर बाद ही यह खुशी डबल हो गई। नाओरेम रोशिबिना ने सिल्वर पर कब्जा कर इतिहास रच दिया।
मेडल की हैट्रिक लगाई
नाओरेम रोशिबिना देवी ने एशियन गेम्स में लगातार दूसरा रजत पदक जीता है। इतना ही नहीं उन्होंने मेडल की हैट्रिक भी लगाई। नाओरेम रोशिबिना देवी एशियाई खेलों में वुशु में लगातार तीन मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं। वह महिलाओं के सांडा 60kg इवेंट के फाइनल में चीन की झांग शियाओयू से 2-0 के स्कोर से हार गईं। वह दोनों राउंड 0-5 से हारीं।
- 2018 - ब्रॉन्ज
- 2022 - सिल्वर
- 2026 - सिल्वर
जकार्ता में जीता था ब्रॉन्ज
झांग शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में पहुंची थीं, उन्होंने वियतनाम की 2023 वर्ल्ड चैंपियन गुयेन थी थू थुय को भी हराया था। रोशिबिना 2022 हांग्जो एशियाई खेलों का फाइनल भी एक चीनी एथलीट शियाओवेई वू से हार गई थीं। यह उनका तीसरा एशियाई खेलों का मेडल है; इससे पहले उन्होंने जकार्ता 2018 में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था।
किसान परिवार से आती हैं
नाओरेम रोशिबिना देवी मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के क्वासिफाई गांव के एक किसान परिवार से आती हैं। वह SAI NCOE इंफाल में कोच मैबम प्रेमकुमार सिंह की देखरेख में महिलाओं की सांडा 60kg कैटेगरी में ट्रेनिंग करती हैं और भारत की सबसे कामयाब वुशु एथलीटों में से एक हैं।
उन्होंने जकार्ता में 2018 एशियाई खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीता और हांग्झू में 2023 (19वें) एशियाई खेलों में इसे सिल्वर मेडल में बदल दिया। वह एशियाई खेलों में वुशु में सिल्वर मेडल जीतने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बनीं। उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें भारत के दूसरे सबसे बड़े खेल सम्मान 'अर्जुन अवॉर्ड' और इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन के 'फीमेल वुशु एथलीट ऑफ द ईयर (सांडा)' के खिताब से सम्मानित किया गया है।
उपलब्धियां
- सिल्वर मेडल: 19वें एशियाई खेल 2023, हांगझोऊ, चीन (महिला सांडा 60 किग्रा)
- ब्रॉन्ज मेडल: 2018 एशियाई खेल, जकार्ता, इंडोनेशिया (महिला सांडा 60 किग्रा)
- गोल्ड मेडल: दक्षिण एशियाई खेल 2019, काठमांडू-पोखरा, नेपाल (सांडा 60 किग्रा)
- गोल्ड मेडल: 9वीं एशियाई जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2017, गुमी, दक्षिण कोरिया
- ब्रॉन्ज मेडल: वर्ल्ड जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2016, बुर्गास, बुल्गारिया
- गोल्ड मेडल: मॉस्को वुशु स्टार चैंपियनशिप 2023, रूस
- अर्जुन पुरस्कार 2023 (भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान)
- IWUF फीमेल वुशु एथलीट ऑफ द ईयर (सांडा), 2023
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