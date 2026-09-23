Asian Games 2026 Day 5 Schedule: रोशिबिना दिलाएंगी गोल्ड! भारतीय रोअर्स और निशानेबाजों पर भी रहेंगी नजरें, देखिए कल का पूरा शेड्यूल
एशियन गेम्स 2026 के पांचवें दिन भारतीय खिलाड़ियों से पदकों की उम्मीद है, जिसमें रोशिबिना देवी वुशु में गोल्ड मेडल ...और पढ़ें
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशियन गेम्स-2026 में भारतीय खिलाड़ियों ने अभी तक हर दिन मेडल जीते हैं और पांचवें दिन गुरुवार को भी यही उम्मीद लगाई जा रही है। भारतीय रोअर्स देश की झोली में पदक डाल सकते हैं तो वहीं रोशिबिना देवी वुशु में गोल्ड मेडल मैच खेलेंगी, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें एथलेटिक्स पर रहेंगी। निशानेबाजे एक बार फिर कल फोकस में रहेंगे।
जाहिर है कि कल के दिन भारत की मेडल टैली में इजाफा होगा, लेकिन देखना ये होगा कि क्या देश की खाते में कोई गोल्ड मेडल आ पाता या नहीं।
कल का पूरा शेड्यूल
रोइंग
सुबह 5:10 बजे: पुरुषों के सिंगल्स स्कल्स फाइनल में बलराज पंवार (पदक इवेंट)
सुबह 5:30 बजे: पुरुषों के डबल्स स्कल्स फाइनल में सतनाम सिंह और सलमान खान(पदक इवेंट)सुबह 7:10 बजे: गुरबानी कौर, अलीना एंटो, टेंडेंटहोई हाओबिजम, पूनम महिला फोर फाइनल में(पदक इवेंट)
वुशु
सुबह 6:10 बजे: महिलाओं के 60किग्रा फाइनल में रोशिबिना देवी बनाम चीन की झांग शियाओयू(पदक इवेंट)
निशानेबाजी
सुबह 6:15 बजे: पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन और टीम फाइनल में आकाश भारद्वाज, कमलजीत, केदारलिंग बालकृष्ण उचागनवे
सुबह 6:30 बजे: स्कीट मिक्स्ड टीम क्वालिफिकेशन और फाइनल में परिनाज धालीवाल-अनंत जीत सिंह नरुका।
टेबल टेनिस
सुबह 6:30 बजे: महिलाओं के डबल्स राउंड-2 मैच में दिया चितले-यशस्विनी घोरपड़े बनाम ईरान की सेतयाश इलूखानी-माशद अश्तारी।
सुबह 7:10 बजे: महिलाओं के डबल्स राउंड-2 मैच में श्रीजा अकुला-सिंड्रेला दास बनाम बोलोर-एर्डेने बटमुंख-बुरेनजार्गल संजा
सुबह 8:05 बजे: मानुष शाह बनाम मलेशिया के वोंग क्यूई शेन, पुरुषों के सिंगल्स राउंड वन मैच में
एथलेटिक्स
सुबह 6:30 बजे: महिलाओं के हेप्टाथलान हीट-1 में अनामिका अनीश।
सुबह 6:38 बजे: महिलाओं के हेप्टाथलान हीट-2 में पूजा
सुबह 7:01 बजे: पुरुषों के 4x400 मीटर रिले मिक्स्ड हीट-2 में जय कुमार, अंसा बाबू, मनु टीएस, रशदीप कौर
शाम 4:14 बजे: महिलाओं के ट्रिपल जंप फाइनल में आशा इलांगो और निहारिका वशिष्ठ।
शाम 4:38 बजे: पुरुषों की 100 मीटर हीट 1 में अनिमेष कुजूर
शाम 5:02 बजे: पुरुषों की 100 मीटर हीट 4 में गुरिंदरवीर सिंह
शाम 5:55 बजे: महिलाओं की 10,000 मीटर फाइनल में सीमा (पदक इवेंट)
तैराकी
सुबह 6:46 बजे: पुरुषों के 50 मीटर बटरफ्लाई हीट्स में बेनेडिक्टन बेनिस्टन
सुबह 7:21 बजे: आर्यन नेहरा पुरुषों की 800 मीटर फ्रीस्टाइल हीट्स में।
सुबह 7:32 बजे: बेनेडिक्टन बेनिस्टन, अनीश सुनील, आकाश मणि और गीतेश शाह पुरुषों की 4x100 मीटर फ्रीस्टाइल रिले हीट्स में।
स्क्वाश
सुबह 8:00 बजे: सूरज चंद-शमीना रियाज बनाम जोशना चिनप्पा-वेलवन सेंथिलकुमार
सुबह 10:30 बजे: तन्वी खन्ना बनाम सिंगापुर की औ येओंग वाई यैन
सुबह 10:30 बजे: अनाहत सिंह बनाम सिंगापुर की औ येओंग वाई यिन
सुबह 11:15 बजे: अभय सिंह बनाम श्रीलंका के रविंदु लक्षिरी
सुबह 11:15 बजे: वीर चोटरानी बनाम मलेशिया के संजय जीवाकबड्डी
सुबह 9:40 बजे: पुरुषों की टीम मुकाबले में भारत बनाम चीनी ताइपे
शाम 4:14 बजे: महिलाओं की टीम के ग्रुप-ए मैच में भारत बनाम जापान
हॉकी
सुबह 11:30 बजे: पुरुषों के पूल-ए मैच में भारत बनाम दक्षिण कोरिया
मुक्केबाजी
दोपहर 3:15 बजे: महिलाओं के राउंड ऑफ 32, परवीन बनाम ताजिकिस्तान की मलिका नोजिमोवा
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