Asian Games 2026: एशियाई खेलों से बाहर हुए भारत के 4 खिलाड़ी, बिना पुरुष वेटलिफ्टर के जापान जाएगी टीम इंडिया

पीटीआई, नई दिल्ली: एशियाई खेलों के लिए चुनी गई भारतीय भारोत्तोलन टीम में शामिल एकमात्र पुरुष खिलाड़ी और राष्ट्रमंडल खेलों के रजत पदक विजेता ऋषिकांत सिंह घुटने की चोट के कारण एशियाई खेलों से बाहर हो गए हैं।

मणिपुर के इस भारोत्तोलक को जुलाई में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों से एक सप्ताह पहले घुटने में चोट लगी थी। 60 किलोग्राम भारवर्ग में प्रतिस्पर्धा करने वाले ऋषिकांत ने इसके बावजूद उन्होंने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और रजत पदक जीता।

फिट होनी की थी उम्मीद

भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के सूत्रों ने बताया, हमें उम्मीद थी कि वह एशियाई खेलों से पहले फिट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उनका चिकित्सकीय आकलन किया गया, जिसके बाद उन्हें एक महीने के रिहैब्लिटेशन (इलाज और चोट से उबरना) की सलाह दी गई है।

ऋषिकांत के बाहर होने के बाद एशियाई खेलों के लिए भारतीय भारोत्तोलन टीम में अब चार महिला खिलाड़ी ही रह गई हैं। इनमें टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू (49 किग्रा), ज्ञानेश्वरी यादव (53 किग्रा), निरुपमा देवी (61 किग्रा) और हरजिंदर कौर (69 किग्रा) शामिल हैं।

अन्नू, शाहनवाज और नित्या भी बाहर वहीं, पिछली बार की स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक एथलीट अन्नू रानी, लंबी कूद खिलाड़ी शाहनवाज खान और धावक नित्या गांधे को एशियन खेलों के भारतीय दल से बाहर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इन्हें प्रदर्शन और स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते बाहर किया गया। अब जापान जा रहे ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों की कुल संख्या 74 रह गई है।