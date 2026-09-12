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Asian Games 2026: एशियाई खेलों से बाहर हुए भारत के 4 खिलाड़ी, बिना पुरुष वेटलिफ्टर के जापान जाएगी टीम इंडिया

By Digital Desk Edited By: Abhishek Upadhyay
Published: Sat, 12 Sep 2026 12:54 PM (IST)

घुटने की चोट के कारण ऋषिकांत सिंह एशियाई खेलों से बाहर हो गए हैं, जिससे भारतीय भारोत्तोलन टीम में अब ...और पढ़ें

ऋषिकांत सिंह चोट के कारण बाहर

 ऋषिकांत सिंह चोट के कारण बाहर

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पीटीआई, नई दिल्ली: एशियाई खेलों के लिए चुनी गई भारतीय भारोत्तोलन टीम में शामिल एकमात्र पुरुष खिलाड़ी और राष्ट्रमंडल खेलों के रजत पदक विजेता ऋषिकांत सिंह घुटने की चोट के कारण एशियाई खेलों से बाहर हो गए हैं।

मणिपुर के इस भारोत्तोलक को जुलाई में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों से एक सप्ताह पहले घुटने में चोट लगी थी। 60 किलोग्राम भारवर्ग में प्रतिस्पर्धा करने वाले ऋषिकांत ने इसके बावजूद उन्होंने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और रजत पदक जीता।

फिट होनी की थी उम्मीद

भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के सूत्रों ने बताया, हमें उम्मीद थी कि वह एशियाई खेलों से पहले फिट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उनका चिकित्सकीय आकलन किया गया, जिसके बाद उन्हें एक महीने के रिहैब्लिटेशन (इलाज और चोट से उबरना) की सलाह दी गई है।

ऋषिकांत के बाहर होने के बाद एशियाई खेलों के लिए भारतीय भारोत्तोलन टीम में अब चार महिला खिलाड़ी ही रह गई हैं। इनमें टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू (49 किग्रा), ज्ञानेश्वरी यादव (53 किग्रा), निरुपमा देवी (61 किग्रा) और हरजिंदर कौर (69 किग्रा) शामिल हैं।

अन्नू, शाहनवाज और नित्या भी बाहर

वहीं, पिछली बार की स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक एथलीट अन्नू रानी, लंबी कूद खिलाड़ी शाहनवाज खान और धावक नित्या गांधे को एशियन खेलों के भारतीय दल से बाहर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इन्हें प्रदर्शन और स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते बाहर किया गया। अब जापान जा रहे ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों की कुल संख्या 74 रह गई है।

भारतीय एथलेटिक्स संघ (एएफआई) ने पहले 77 एथलीटों को जापान भेजने का फैसला किया था। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुक्रवार को हुए भारतीय एथलेटिक्स सीरीज फाइनल के बाद ये फैसला हुआ और इस बारे में सेलेक्शन कमिटी के चेयरमैन आदिले सुमारीवाला ने कहा कि अन्नू फाइनल ट्रायल में हमारे द्वारा तय किया गया योग्यता पैमाना नहीं हासिल कर पाईं इसलिए उन्हें एशियाई खेलों के लिए नहीं चुना गया। नित्या और शाहनवाज खराब प्रदर्शन और स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते नहीं जाएंगे। इन खिलाड़ियों को बाहर करने का फैसला एएफआई की सेलेक्शन कमेटी ने एक वर्चुअल कांफ्रेंस में लिया गया। बचे हुए 74 एथलीट शनिवार को दिल्ली से जापान के लिए निकलेंगे।

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