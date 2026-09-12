Asian Games 2026: पीवी सिंधू-लक्ष्य सेन के साथ सात्विक और चिराग से उम्मीदें
भारतीय बैडमिंटन टीम 19 सितंबर से जापान के आइची-नागोया में होने वाले एशियाई खेल 2026 में भाग लेगी, जहां पीवी ...और पढ़ें
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जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: पिछले महीने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। पदक की प्रबल दावेदार माने जा रहे लक्ष्य सेन, पीवी सिंधू और सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी की जोड़ी फाइनल में पहुंचने से पहले ही बाहर हो गई।
हालांकि, महिला डबल्स जोड़ी त्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने कांस्य पदक जीता। अब भारतीय खिलाड़ी 19 सितंबर से जापान के आइची-नागोया में होने वाले एशियाई खेल 2026 में भाग लेंगे।
सिंधू और साई-चिराग की जोड़ी पर रहेंगी नजरें
दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधू और मौजूदा पुरुष डबल्स चैंपियन सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी 20 सदस्यीय बैडमिंटन टीम की अगुआई करेंगे। लक्ष्य सेन, एचएस प्रणय और पूर्व विश्व नंबर एक किदांबी श्रीकांत भी टीम का हिस्सा हैं। एशियाई खेलों के 20वें संस्करण के लिए भारत की पुरुष टीम में अधिकांश प्रमुख खिलाड़ी शामिल हैं, जिन्होंने थॉमस कप में कांस्य पदक जीता था।
महिला टीम की अगुआई पीवी सिंधू करेंगी, जिनके साथ युवा खिलाड़ी तन्वी शर्मा और उन्नति हुड्डा होंगी। भारत सभी पांच स्पर्धाओं में भाग लेगा और अब तक इस प्रतियोगिता में कुल 13 पदक जीते हैं। 2023 एशियाई खेल बैडमिंटन में भारत का सबसे सफल अभियान रहा था, जिसमें एक स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदक जीता गया था।
भारतीय टीम टीम स्पर्धा :
पुरुष टीम: लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, एचएस प्रणय, किदांबी श्रीकांत, तरुण मन्नेपल्ली, सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी, चिराग शेट्टी, हरिहरन अम्साकरुणन, एमआर अर्जुन, ध्रुव कपिला।
महिला टीम: पीवी सिंधू, उन्नति हुड्डा, देविका सिहाग, तन्वी शर्मा, ईशारानी बरुआ, त्रीसा जॉली, गायत्री गोपीचंद पुलेला, कविप्रिया सेल्वम, सिमरन सिंघी, तनिषा क्रास्टो।
व्यक्तिगत स्पर्धाएं :
पुरुष सिंगल्स: लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी।
महिला सिंगल्स: पीवी सिंधू, उन्नति हुड्डा।
पुरुष डबल्स: सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी/चिराग शेट्टी, हरिहरन अम्साकरुणन/एमआर अर्जुन।
महिला डबल्स: त्रीसा जॉली/गायत्री गोपीचंद पुलेला, कविप्रिया सेल्वम/सिमरन सिंघी।
मिक्स्ड डबल्स: ध्रुव कपिला/तनिषा क्रास्टो।
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