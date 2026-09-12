Asian Games 2026: पीवी सिंधू-लक्ष्य सेन के साथ सात्विक और चिराग से उम्मीदें

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: पिछले महीने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। पदक की प्रबल दावेदार माने जा रहे लक्ष्य सेन, पीवी सिंधू और सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी की जोड़ी फाइनल में पहुंचने से पहले ही बाहर हो गई।

हालांकि, महिला डबल्स जोड़ी त्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने कांस्य पदक जीता। अब भारतीय खिलाड़ी 19 सितंबर से जापान के आइची-नागोया में होने वाले एशियाई खेल 2026 में भाग लेंगे। सिंधू और साई-चिराग की जोड़ी पर रहेंगी नजरें दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधू और मौजूदा पुरुष डबल्स चैंपियन सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी 20 सदस्यीय बैडमिंटन टीम की अगुआई करेंगे। लक्ष्य सेन, एचएस प्रणय और पूर्व विश्व नंबर एक किदांबी श्रीकांत भी टीम का हिस्सा हैं। एशियाई खेलों के 20वें संस्करण के लिए भारत की पुरुष टीम में अधिकांश प्रमुख खिलाड़ी शामिल हैं, जिन्होंने थॉमस कप में कांस्य पदक जीता था।