Asian Games 2026: भारत का शानदार खेल जारी, राइजा, परिनाज और माहेश्वरी की तिकड़ी ने स्कीट में जीता ब्रॉन्ज मेडल

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। एशियन गेम्‍स 2026 के चौथे दिन की शुरुआत भारत ने मेडल के साथ की। भारत ने महिला स्कीट टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। राइजा ढिल्लों, परिनाज धालीवाल और माहेश्वरी चौहान की भारतीय महिला स्कीट टीम ने कुल 331 अंकों के साथ महिला स्कीट इवेंट में तीसरा स्थान हासिल किया। यह भारत का 8वां मेडल और तीसरा कांस्‍य पदक है।

राइजा और परिनाज ने 125 में से 111 अंक हासिल किए, जबकि माहेश्वरी ने 109 अंक बनाए। भारत चीन के बाद तीसरे स्थान पर रहा। चीन ने 346 अंकों के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि कजाकिस्तान दूसरे स्थान पर रहा।

Heartiest congratulations to Parinaaz Dhaliwal, Raiza Dhillon and Maheshwari Chauhan on securing the first-ever Bronze Medal in the Women’s Skeet Team event at the #AsianGames2026.#Cheer4Bharat pic.twitter.com/T7FwNpUmUb — Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) September 23, 2026 महेश्वरी चौहान के बारे में महेश्वरी चौहान (जन्म 4 जुलाई 1996) राजस्थान के सियाना की रहने वाली एक भारतीय स्कीट शूटर हैं। वह महिलाओं के स्कीट इवेंट में माहिर हैं। उन्होंने 15 साल की उम्र में शूटिंग शुरू की। उन्हें अपने परिवार, खासकर अपने दादाजी के इस खेल के प्रति जुनून से प्रेरणा मिली; उनके दादाजी के समर्पण ने ही उन्हें कॉम्पिटिटिव लेवल पर शूटिंग करने के लिए प्रेरित किया।

महेश्वरी ने 17 साल की उम्र में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में पहली बार इंटरनेशनल लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। वह अभी केलवा, राजसमंद में अपनी पर्सनल शूटिंग रेंज और नई दिल्ली में डॉ. करणी सिंह शूटिंग रेंज में एंड्रिया बेनेली (इटली) की देखरेख में ट्रेनिंग ले रही हैं, साथ ही नेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान का प्रतिनिधित्व भी करती हैं।

महेश्वरी भारत की सबसे सफल महिला स्कीट शूटर्स में से एक हैं और उन्होंने इस खेल में अहम भूमिका निभाई है। 2017 में वह महिलाओं के स्कीट इवेंट में एशियन चैंपियनशिप मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं; उन्होंने कजाकिस्तान में एशियन शॉटगन चैंपियनशिप में सिल्वर और ब्रॉन्ज दोनों मेडल जीते।

बाद में उन्होंने ISSF ओलंपिक कोटा क्वालिफिकेशन इवेंट में सिल्वर मेडल जीता और 125 में से 121 का नेशनल रिकॉर्ड स्कोर बनाकर भारत के लिए ओलंपिक कोटा हासिल किया। पेरिस 2024 ओलंपिक गेम्स में, वह भारत की पहली महिला स्कीट टीम का हिस्सा बनकर इतिहास का हिस्सा बनीं और शानदार प्रदर्शन करते हुए चौथे स्थान पर रहीं, हालांकि वह बहुत कम अंतर से ओलंपिक मेडल जीतने से चूक गईं।

महिलाओं के स्कीट में आठ नेशनल रिकॉर्ड्स की धारक महेश्वरी, स्कीट शूटिंग में भारत के लिए पहला ओलंपिक मेडल जीतने और वर्ल्ड चैंपियन बनने के अपने लंबे समय के लक्ष्य को पाने की कोशिश कर रही हैं, साथ ही भारतीय शॉटगन शूटर्स की अगली पीढ़ी को भी प्रेरित कर रही हैं।

उपलब्धियां सिल्वर: महिला स्कीट, ISSF फाइनल ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप, दोहा, कतर (2024)

ब्रॉन्ज: महिला स्कीट, एशियन चैंपियनशिप, अस्ताना, कजाकिस्तान (2024) राइजा ढिल्लों के बारे में राइजा ढिल्लों (जन्म 20 अप्रैल 2004) चंडीगढ़ की एक भारतीय स्कीट शूटर हैं, जो महिलाओं के स्कीट इवेंट में माहिर हैं। उन्होंने 16 साल की उम्र में शूटिंग शुरू की। उन्हें इसके लिए उनके पिता रविजीत सिंह ढिल्लों से प्रेरणा मिली, जिनका इस खेल के प्रति जुनून देखकर उन्होंने इसे कॉम्पिटिटिव लेवल पर अपनाने का फैसला किया।

राइजा ने पेरू के लीमा में 2021 ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के लिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया। वह नई दिल्ली के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (NCOE) में मशहूर इटैलियन कोच रिकार्डो फिलिपेली की देखरेख में ट्रेनिंग करती हैं और नेशनल चैंपियनशिप में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करती हैं।

इंटरनेशनल स्टेज पर शानदार प्रदर्शन के दम पर राइजा भारत की प्रमुख महिला स्कीट शूटर्स में से एक बनकर उभरी हैं। उन्होंने 2024 एशियन शॉटगन चैंपियनशिप में पेरिस 2024 ओलंपिक गेम्स के लिए महिलाओं के स्कीट इवेंट में भारत का पहला ओलंपिक कोटा हासिल करके इतिहास रचा।

उनकी उपलब्धियों में कुवैत में एशियन ओलंपिक क्वालीफायर्स और जर्मनी के सुहल और नई दिल्ली में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल जीतना भी शामिल है। घरेलू स्तर पर, उन्होंने सीनियर और जूनियर दोनों कैटेगरी में 122/125 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया और 2025 नेशनल चैंपियनशिप में सीनियर महिला स्कीट का गोल्ड मेडल जीता। लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक गेम्स पर नजर रखते हुए, राइजा शॉटगन शूटिंग में भारत की सबसे होनहार खिलाड़ियों में से एक बनी हुई हैं।

उपलब्धियां गोल्ड: स्कीट टीम महिला जूनियर, ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, लीमा, पेरू (2021)

सिल्वर: स्कीट महिला जूनियर, ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, चांगवोन, कोरिया गणराज्य (2023)

गोल्ड: स्कीट मिक्स्ड टीम, एशियन चैंपियनशिप, चांगवोन, कोरिया गणराज्य (2023)

सिल्वर: स्कीट महिला जूनियर, एशियन चैंपियनशिप, चांगवोन, कोरिया गणराज्य (2023)

सिल्वर: स्कीट महिला, एशियन चैंपियनशिप, कुवैत सिटी, कुवैत (2024)

ब्रॉन्ज: स्कीट मिक्स्ड टीम, एशियन चैंपियनशिप, कुवैत सिटी, कुवैत (2024)

सिल्वर: स्कीट महिला जूनियर, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप, नई दिल्ली, भारत (2025)

सिल्वर: स्कीट महिला जूनियर, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप, सुहल, जर्मनी (2025)

परिनाज धालीवाल के बारे में परिनाज धालीवाल (जन्म 30 नवंबर 2001) पंजाब के पटियाला की एक भारतीय स्कीट शूटर हैं, जो स्कीट महिला, स्कीट टीम और मिक्स्ड टीम स्कीट इवेंट्स में माहिर हैं। उन्होंने 2015 में न्यू मोती बाग गन क्लब में शूटिंग शुरू की; पहले उन्होंने ट्रैप में हाथ आजमाया था, लेकिन बाद में स्कीट को चुना क्योंकि उन्हें यह ज्‍यादा चुनौतीपूर्ण और दिलचस्प लगा।

जूनियर लेवल से आगे बढ़ते हुए, परिनाज ने ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप, ISSF वर्ल्ड कप, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और खुद को भारत की प्रमुख महिला स्कीट शूटर्स में से एक के तौर पर स्थापित किया है। ISSF ने उन्हें लगातार दुनिया के टॉप स्कीट एथलीट्स में शामिल किया है।

परिनाज ने अपना पहला ISSF मेडल जर्मनी के सुहल में हुए 2022 ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में जूनियर महिला स्कीट टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल के तौर पर जीता। बाद में उन्होंने नई दिल्ली (2021) में हुए ISSF वर्ल्ड कप में महिला स्कीट टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता।