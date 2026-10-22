Para Asian Games 2026: आइची-नागोया में पैरा एथलीटों का गदर, भारत ने पार किया 50 पदकों का आंकड़ा

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। जापान के आइची नागोया में चल रहे पैरा एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने लगातार तीसरे दिन बुधवार को पदकों की झड़ी लगाते हुए पांच स्वर्ण सहित 27 पदक जीते और इसके साथ ही भारत ने 50 पदकों का आंकड़ा भी पार कर लिया।

भारतीय पैरा एथलीटों ने अब तक 14 स्वर्ण, 22 रजत और 26 कांस्य सहित कुल 62 पदक अपने नाम कर लिए हैं और पदक तालिका में भारत पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। एथलेटिक्स में फिर बरसा सोना ट्रैक एंड फील्ड में भारतीय एथलीटों ने लगातार दूसरे दिन पांच स्वर्ण पदक जीते। धाविका सिमरन ने महिलाओं की 100 मीटर टी12 स्पर्धा, प्रवीण कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद टी44/64 और सचिन खिलाड़ी ने पुरुषों की गोला फेंक एफ46 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। इनके अलावा दिलीप गावित ने पुरुषों की 100 मीटर टी47 और आयुष वर्मा ने पुरुषों की गोला फेंक एफ53 स्पर्धा में स्वर्ण अपने नाम किया।