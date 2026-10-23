प्रेट्र, नागोया। भारत के लिए पैरा एशियाई खेलों की बैडमिंटन स्पर्धा में शुक्रवार का दिन बेहतरीन रहा, जब पेरिस पैरालिंपिक चैंपियन नितेश कुमार, नवीन शिवकुमार ने बैडमिंटन पुरुष सिंगल्स एसएल3 और एसएल4 में स्वर्ण पदक जीते।

तुलसीमति मुरूगेसन और मानसी जोशी ने महिला डबल्स एसएल3-एसयू5 में भारत की झोली में पीला तमगा डाला। इस तरह से भारत ने बैडमिंटन में तीन स्वर्ण, पांच रजत और आठ कांस्य सहित कुल 16 पदक के साथ अपने अभियान का समापन किया।

मुरूगेसन और मानसी की एकतरफा जीत मुरूगेसन और मानसी ने चीन की यांग कियूशिया और शियाओ जूशियान को 30 मिनट तक चले मुकाबले में 21-16, 21-13 से हराया। वहीं पैरालिंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के बीच हुए मुकाबले में 31 वर्ष के नितेश ने 38 वर्ष के प्रमोद भगत को 21-18, 21-16 से हराया।

वहीं 2018 और 2022 में स्वर्ण जीतने वाले प्रमोद को रजत पदक मिला। नितेश और पेरिस पैरालिंपिक रजत पदक विजेता तुलसीमति को मिक्स्ड डबल्स एसएल3-एसयू5 में रजत पदक भी मिला। उन्हें फाइनल में इंडोनेशिया के लीनी रात्रि ओकतिला और हिकमत रामदानी ने 11-21, 21-19, 21-14 से हराया। मुरूगेसन को महिला सिंगल्स एसयू5 वर्ग में रजत से संतोष करना पड़ा जो फाइनल में चीन की यांग कियूशिया से 18-21, 11-21 से हार गईं।