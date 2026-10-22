Para Asian Games: भारतीय तैराक पर छेड़छाड़ का आरोप, जापान से वापस भेजा गया; लाइफटाइम बैन का खतरा

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय तैराक मोहम्मद शम्स आलम शेख पर जापान में चल रहे पैरा एशियन गेम्स के दौरान नागोया के होटल में महिला हाउसकीपिंग कर्मचारी का यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) करने का आरोप लगा है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक यह मामला 19 अक्टूबर का है। आलम शेख को मंगलवार यानी 20 अक्टूबर को जापान से भारत डिपोर्ट कर दिया गया था। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया (PCI) आलम शेख पर लाइफ टाइम बैन लगाने पर विचार कर रही है।

क्या है पूरा मामला? रिपोर्ट में बताया गया कि होटल की एक महिला कर्मचारी आलम शेख के रूम में अपनी ड्यूटी कर रही थी। इस दौरान शेख ने महिला के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की। ऐसे में महिला वहां से भाग गई और अपने सीनियर्स को घटना के बारे में बताया।

होटल द्वारा शिकायत के बाद शेख को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस शेख को कोर्ट के सामने पेश करना चाहती थी। मगर स्थानीय आयोजन समिति ने हस्तक्षेप किया और भारतीय प्रतिनिधिमंडल को कर्मचारी और होटल से लिखित में माफी मांगने और शेख को डिपोर्ट करने की व्यवस्था करने को कहा।