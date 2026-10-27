नेशनल लेवल के तैराक रहे मिलिंद सोमन, 1984 एशियन गेम्स के लिए कर चुके थे क्वालिफाई; फिर ऐसा क्या हुआ जो मॉडलिंग में आए?

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। 90 के दशक में म्यूजिक एल्बमों का दौर अपने चरम पर था। उसी दौर में एक चेहरा हर किसी की नजरों में छा रहा था। प्यारी सी आवाज और अच्छी कद-काठी के साथ मिलिंद सोमन मशहूर हो रहे थे। फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। फिर मिलिंद गायब से हो गए और जब दोबारा सुर्खियों में आए तो एक रनर और फिटनेस फ्रीक के तौर पर, लेकिन यह फिटनेस का जज्बा उन्हें बचपन से मिला है क्योंकि सबसे पहले वह तैराक बनना चाहते थे।

हमारी खास सीरीज स्पोर्ट्स टू स्क्रीन में आज कहानी मिलिंद सोमन की जिन्होंने नौ साल की उम्र से तैराकी की और महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया। वह 1982 में एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करने से काफी करीब से चूक गए थे, लेकिन चार साल बाद क्वालिफाई कर गए।

9 साल की उम्र में शुरू किया था तैरना मिलिंद ने कई बार इंटरव्यू में बताया है कि वह नेशनल लेवल के तैराक रह चुके हैं और 23 साल की उम्र तक उन्होंने तैराकी की। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र और भारत का प्रतिनिधित्व किया। मिलिंद ने प्रोवोक को दिए इंटरव्यू में बताया था, "मैं नौ साल का था और तैराकी शुरू कर चुका था। मैं नेशनल लेवल पर खेल रहा था। 14 साल तक मैंने महाराष्ट्र और भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैं अपने इवेंट में नेशनल चैंपियन रहा।"

मिलिंद ने फर्स्टपोस्ट को दिए एक वीडियो इंटरव्यू में बताया था कि वह शॉर्ट डिस्टेंस तैराक थे और 100 मीटर, 200 मीटर में प्रतिस्पर्धा करते थे। 25 जून 2024 को स्क्रोल में एक आलेख में मिलिंद ने खुद लिखा है कि वह 1982 में एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करने के बेहद करीब पहुंच गए थे। उन्होंने लिखा, "मैं 1982 एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका था, लेकिन मैं नेशनल कैम्प का दावेदार जरूर था। एक साल बाद एशियन गेम्स हुए और उस साल मैं 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक में नेशनल ओपन चैंपियन बना। अगले चार साल तक मैंने अपने खिताब का बचाव किया। मैंने कई रिकॉर्ड तोड़े और 1986 एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया।"

अचानक शुरू कर दी मॉडलिंग लंबे समय तक तैराक रहने के बाद मिलिंद अचानक से मॉडलिंग की दुनिया में आ गए। प्रोवोक को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि किसी ने उनका फिट शरीर और लुक देखकर मॉडलिंग का प्रस्ताव दिया था जो उन्होंने कबूल कर लिया था। इसके बाद मिलिंद चमक उठे और फिर 90 के दशक में म्यूजिक एल्बमों में उनका चेहरा मशहूर हो चुका था। वह फिल्मों में भी आए और उन्होंने '16 दिसंबर' जैसी फिल्म की।