एथलेटिक्स में खुला खाता: 17.17 मीटर के थ्रो के साथ मनप्रीत कौर ने जीता कांस्य, भारत के खाते में 21वां मेडल

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। जापान के आइची-नागोया में चल रहे एशियन गेम्‍स 2026 के छठे दिन भारत के खाते में कुल 21वां और दिन का चौथा मेडल आ गया है। मनप्रीत कौर ने महिलाओं के शॉट पुट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। 17.17 मीटर के अपने चौथे थ्रो से उन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला। यह आज एथलेटिक्स में भारत का पहला मेडल है।

इस इवेंट में भारत की दूसरी खिलाड़ी कृष्णा जयशंकर मेनन 16.57 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ पांचवें स्थान पर रहीं। चीन की जियायुआन सोंग ने 19.40 मीटर के साथ गोल्‍ड और लिनरू झांग ने 18.14 मीटर के साथ रजत पदक जीता।

तीसरा स्थान हासिल किया मनप्रीत का बड़े इंटरनेशनल चैंपियनशिप में शानदार रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने 2023 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 17.00 मीटर के थ्रो के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। उसके बाद 2023 एशियन गेम्स में 16.25 मीटर के साथ पांचवां स्थान प्राप्त किया।