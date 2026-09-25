एथलेटिक्स में खुला खाता: 17.17 मीटर के थ्रो के साथ मनप्रीत कौर ने जीता कांस्य, भारत के खाते में 21वां मेडल
मनप्रीत कौर ने महिलाओं के शॉट पुट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। 17.17 मीटर के अपने चौथे थ्रो से उन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला।
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स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। जापान के आइची-नागोया में चल रहे एशियन गेम्स 2026 के छठे दिन भारत के खाते में कुल 21वां और दिन का चौथा मेडल आ गया है। मनप्रीत कौर ने महिलाओं के शॉट पुट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। 17.17 मीटर के अपने चौथे थ्रो से उन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला। यह आज एथलेटिक्स में भारत का पहला मेडल है।
इस इवेंट में भारत की दूसरी खिलाड़ी कृष्णा जयशंकर मेनन 16.57 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ पांचवें स्थान पर रहीं। चीन की जियायुआन सोंग ने 19.40 मीटर के साथ गोल्ड और लिनरू झांग ने 18.14 मीटर के साथ रजत पदक जीता।
MEDAL ALERT!🥉— All India Radio News (@airnewsalerts) September 25, 2026
India's Manpreet Kaur wins bronze in the women's shot put with a throw of 17.17m.#IndiaAtAsianGames | #TeamIndia | #Cheer4Bharat | #AsianGames2026 @Media_SAI | @YASMinistry | @IndiaSports pic.twitter.com/SMD9ERHXRf
सात बार नेशनल चैंपियन
मनप्रीत कौर सात बार नेशनल चैंपियन रह चुकी हैं। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकीं मनप्रीत ने ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उनका पर्सनल बेस्ट 18.06 मीटर है और वह महिला शॉट पुट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करती रही हैं।
तीसरा स्थान हासिल किया
मनप्रीत का बड़े इंटरनेशनल चैंपियनशिप में शानदार रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने 2023 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 17.00 मीटर के थ्रो के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। उसके बाद 2023 एशियन गेम्स में 16.25 मीटर के साथ पांचवां स्थान प्राप्त किया।
चौथे स्थान पर रहीं
ग्लासगो में 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में वह 17.49 मीटर के साथ चौथे स्थान पर रहीं और बहुत कम अंतर से ब्रॉन्ज मेडल से चूक गईं। उन्होंने एशियन इनडोर चैंपियनशिप में भी हिस्सा लिया है, जहां 2016 में 15.21 मीटर के साथ छठे स्थान पर रहीं।
2026 में मनप्रीत ने नेशनल इंटर-स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 17.75 मीटर के साथ जीत हासिल करके अपना शानदार घरेलू प्रदर्शन जारी रखा और एशियन गेम्स के लिए 16.25 मीटर के क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड को पार किया।
- 2023 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप: महिला शॉट पुट- कांस्य पदक
- 2023 एशियाई खेल: महिला शॉट पुट- 5वां स्थान
- 2026 राष्ट्रमंडल खेल: महिला शॉट पुट- चौथा स्थान
- 2016 एशियाई इनडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप: महिला शॉट पुट- छठा स्थान
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