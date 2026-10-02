Asian Games 2026: बर्थडे पर लवलीना बोरगोहेन ने गोल्ड जीत रचा इतिहास, मैरी कॉम की लिस्ट में लिखवाया नाम

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने शुक्रवार को एशियन गेम्स-2026 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। ओलंपिक मेडल विजेता लवलीना ने आइची-नागोया में खेले जा रहे एशियन गेम्स में महिलाओं के 75 किलोग्राम भारवर्ग के मुकाबले में चीन की जियी बाओ को मात देकर ये मेडल अपने नाम किया।

लवलीना और चीन की खिलाड़ी के बीच मुकाबला काफी आक्रामक रहा और दोनों ही मुक्केबाजों ने अटैक करने की रणनीति अपनाई। चीन की खिलाड़ी ने काफी कोशिश की, लेकिन लवलीना अटैक के साथ-साथ डिफेंस में भी उन पर हावी रहीं और नतीजा यह रहा कि भारत के हिस्से गोल्ड आया।

मैरी कॉम वाला किया काम इसी के साथ लवलीना ने इतिहास रच दिया। वह एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की सिर्फ दूसरी महिला मुक्केबाज हैं। उनसे पहले सिर्फ दिग्गज मुक्केबाज मैरी कॉम ने ये काम किया था। मैरी कॉम ने साल 2014 में खेले गए एशियन गेम्स में गोल्ड जीता था और भारत का खाता खोला था। अब लिस्ट में लवलीना का नाम भी जुड़ गया है। लवलीना के पास पिछले एशियाई खेलों में भी गोल्ड जीतने का मौका था, लेकिन फाइनल में उन्हें हार मिली थी और सिल्वर से ही संतोष करना पड़ा था।