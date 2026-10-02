Asian Games 2026: आर्चरी में भारत ने रचा इतिहास, महिला रिकर्व टीम ने पहली बार किया गोल्डन धमाल; मिक्स्ड टीम ने भी किया कमाल

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आइची नागोया में खेले जा रहे एशियन गेम्स-2026 में शुक्रवार का दिन भारत के लिए मेडल वाली ऐतिहासिक खुशखबरी लेकर आया है। आर्चरी में भारत की महिला रिकर्व टीम ने ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद रिकर्व मिक्स्ड टीम ने भी भारत के हिस्से में सिल्वर मेडल डाला। ये भारत का एशियन गेम्स में मिक्स्ड टीम इवेंट में पहला सिल्वर मेडल है।

महिला रिकर्व टीम इवेंट में भारत की कुमकुम मोहता, अंकिता भकत और कीर्ति शर्मा की तिकड़ी ने बड़ा उलटफेर करते हुए साउथ कोरिया को मात दी और इस इवेंट में पहली बार एशियाई खेलों में गोल्ड अपने नाम किया। भारतीय टीम ने ये मैच 5-3 से जीता। इसके बाद कुमकुम, धीरज बोम्मादेवरा के साथ मिक्स्ड रिकर्व टीम इवेंट में उतरी थीं जहां चीन ने भारत को 5-3 से मात दी और भारतीय जोड़ी के हिस्से सिल्वर मेडल आया।

महिला टीम ने किया कमाल महिला टीम ने पहली बार एशियन गेम्स के रिकर्व टीम फाइनल में जगह बनाई थी। उनके सामने कोरिया की चुनौती थी। वो कोरिया जो अभी तक एशियन गेम्स के इस इवेंट के फाइनल में पहुंचकर कभी हारा नहीं था, लेकिन भारतीय टीम ने वो काम कर दिखाया जो अभी तक नहीं हुआ था। एशियाई खेलों की शुरुआत के बाद से ये पहला मौका था जब कोरियाई टीम को इस इवेंट के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है।