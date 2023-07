Lakshya Sen ने जमाया Canada Open 2023 के खिताब पर कब्जा, रोमांचक फाइनल में चीन के खिलाड़ी को दी मात

Lakshya Sen Won Canada Open 2023 Title लक्ष्य सेन ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कनाडा ओपन 2023 के खिताब को अपने नाम कर लिया है। लक्ष्य ने फाइनल मुकाबले में मौजूदा ऑल इंग्लैंड चैंपियन ली शिफेंग को सीधे सेटों में मात दी। साल 2023 में लक्ष्य ने यह अपना पहला खिताब जीता है। इससे पहले उन्होंने साल 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया था।

Edited By: Shubham Mishra