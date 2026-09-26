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Asian Games 2026: जोशना-वेलावन ने मिक्स्ड डबल्स में जीता ब्रॉन्ज, अनाहत और अभय 'गोल्ड' से एक कदम दूर

By Digital Desk Edited By: Rajat Gupta
Published: Sat, 26 Sep 2026 02:04 PM (IST)

भारत के स्क्वैश खिलाड़ी जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिलकुमार ने शनिवार को नागोया में एशियाई खेल 2026 में मिक्स्ड डबल्स का ब्रॉन्ज मेडल जीता।

जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिलकुमार

जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिलकुमार

HighLights

  1. ली का यी और तांग मिंग होंग से 2-1 हार गए

  2. जोशना के लिए एशियाई खेलों का छठा मेडल

  3. वेलावन के लिए पहला एशियाई खेलों का मेडल

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत के स्क्वैश खिलाड़ी जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिलकुमार ने शनिवार को नागोया में एशियाई खेल 2026 में मिक्स्ड डबल्स का ब्रॉन्ज मेडल जीता। तीसरी वरीयता प्राप्त भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी नागोया किंजो-फुटो एरिना में हुए सेमीफाइनल में हांगकांग चीन के ली का यी और तांग मिंग होंग से 2-1 (11-10, 2-11, 11-10) से हार गए।

एशियाई खेल 2026 में स्क्वैश के सेमीफाइनल में हारने वाले खिलाड़ियों को ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। यह ब्रॉन्ज मेडल 40 वर्षीय जोशना के लिए एशियाई खेलों का छठा मेडल था, जो इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता के अपने सातवें संस्करण में हिस्सा ले रही हैं। इससे पहले उन्होंने दो सिल्वर और तीन ब्रॉन्ज मेडल जीते थे।

जोशना ने कहा, "भले ही यह बहुत निराशाजनक है, लेकिन मुझे इस डबल्स में अपने पार्टनर पर बहुत गर्व है। हमने बहुत अच्छा खेला। दुर्भाग्य से, नतीजा हमारे पक्ष में नहीं रहा।"

उन्‍होंने कहा, "मुझे इससे उबरना होगा, जिंदगी ऐसी ही है, है ना? एक एथलीट के तौर पर, मुश्किल फैसलों और मुश्किल मैचों से उबरना जरूरी है। मेरा करियर ऐसे ही अनुभवों से भरा रहा है, इसलिए भले ही मैं निराश हूं और मुझे संभलने में कुछ दिन लगेंगे, पर मैं वापसी जरूर करूंगी।"

 

 

28 साल के वेलावन के लिए यह उनका पहला एशियाई खेलों का मेडल था। जोशना और वेलावन ने शुक्रवार को क्वार्टर-फाइनल में फिलीपींस के डेविड विलियम पेलिनो और जेमिका अरिबाडो को 2-0 (11-3, 11-5) से हराकर पोडियम पर अपनी जगह पक्की की थी। उन्होंने अपने अभियान की शुरुआत सीधे राउंड ऑफ 16 से की, जहां उन्होंने साथी भारतीय खिलाड़ियों सूरज कुमार चंद और शमीना रियाज को 2-0 (11-7, 11-10) से हराया।

अनाहत सिंह ने शानदार वापसी करते हुए जापान की दुनिया की नंबर 6 खिलाड़ी सतोमी वतानाबे को 3-2 (9-11, 11-13, 12-10, 11-6, 11-3) से हराया और महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बनाई। अनाहत शुक्रवार को हुए क्वार्टर-फाइनल में अपनी साथी खिलाड़ी तन्वी खन्ना को 3-0 (11-2, 11-5, 11-3) से हराकर सेमी-फाइनल में पहुंची थीं।

अभय सिंह भी दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान के मुहम्मद अशब इरफान को 3-0 (11-3, 12-10, 11-6) से हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए। अनाहत और अभय, दोनों का कम से कम सिल्वर मेडल पक्का हो गया है और वे LA 2028 कोटा हासिल करने से बस एक जीत दूर हैं।

एशियन गेम्स में पुरुष और महिला सिंगल्स के चैंपियन को LA 2028 के लिए कोटा मिलेगा, बशर्ते वे क्वालिफिकेशन की शर्तें पूरी करें, जिसमें 22 मई 2028 को PSA वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 50 में शामिल होना शामिल है। अनाहत अभी महिला सिंगल्स में 17वें नंबर पर हैं, जबकि अभय पुरुष सिंगल्स रैंकिंग में 26वें स्थान पर हैं।

सिंगल्स ड्रॉ में शामिल अन्य भारतीयों में वीर चोत्रानी पुरुष क्वार्टर-फाइनल में इरफान से 3-1 (6-11, 11-8, 11-3, 11-3) से हारकर बाहर हो गए, जबकि महिला वर्ग के अंतिम आठ में तन्वी का सफर अनाहत के हाथों हार के साथ खत्म हुआ।

वहीं, मिक्स्ड डबल्स के राउंड ऑफ 16 में जोशना और वेलावन ने सूरज और शमीना को हरा दिया। हालांकि, आइची-नागोया में अभी भी चार खिलाड़ी मुकाबले में बने हुए हैं; वीर और सूरज भारत की पुरुष टीम का हिस्सा हैं, जबकि तन्वी और शमीना महिला टीम में हैं। टीम इवेंट सोमवार से शुरू होंगे। भारत पुरुष इवेंट में टॉप सीड है और महिला प्रतियोगिता में तीसरी सीड है।

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