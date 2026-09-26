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सांस रोक देने वाले फाइनल में भारत की गोल्डन जीत, महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर रचा इतिहास

By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
Published: Sat, 26 Sep 2026 10:58 AM (IST)

भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कबड्डी फाइनल में शानदार खेल दिखाया।

भारतीय महिला कबड्डी टीम

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स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में शानदार खेल दिखाया और ईरान को हराकर एशियाई खेल 2026 में भारत के लिए तीसरा गोल्ड मेडल जीता। बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम ने ईरान को 37-34 से हराकर यह कड़ा मुकबला अपने नाम किया। महिला कबड्डी में लगातार गोल्ड मेडल जीतकर भारत ने इतिहास रच दिया।

रोमांचक रहा मुकाबला

मुकाबले के दौरान कई बार ऐसा लगा कि ईरान जीत जाएगा और भारत को हरा देगा। हालांकि, टीम ने दबाव में भी शानदार खेल दिखाया और एशियाई खेलों में देश के लिए तीसरा गोल्ड मेडल जीता। दिलचस्प बात यह है कि मुकाबले के आखिरी पलों में ईरान ने कई गलतियां कीं। एक समय तो उनकी टीम के दो रेडर्स ने 'डबल एंट्री' भी कर दी। छोटी-मोटी गलतियों के बावजूद, भारतीय टीम की मानसिक मजबूती ने उन्हें मैच जीतने और आखिर में पहला स्थान हासिल करने में मदद की।

 

 

खिताब का बचाव किया 

शनिवार को टोकाई सिटिजन जिम्नेजियम में खेले गए गोल्ड मेडल मैच में भारत की महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर अपना एशियाई खेलों का खिताब सफलतापूर्वक बचाया। रेडिंग के मामले में भारत ने 26-21 से बढ़त बनाई, लेकिन ईरान ने बोनस पॉइंट्स के जरिए जबरदस्त वापसी की। उन्होंने भारत के छह प्‍वाइंट्स के मुकाबले आठ प्‍वाइंट्स हासिल किए, जिससे दूसरे हाफ के आखिरी समय तक मुकाबला बराबरी का बना रहा।

पहले हाफ का हाल

भारत ने पहले हाफ में 22-16 की बढ़त बनाई, जिसमें 16 आउट प्‍वाइंट्स, 3 बोनस प्‍वाइंट्स और एक 'ऑल-आउट' शामिल था। मैच में भारत के 'ऑल-आउट' करने से पहले दोनों टीमें बराबरी पर थीं, लेकिन फिर भारत ने बढ़त हासिल कर ली। ईरान ने सात बोनस प्‍वाइंट्स की मदद से पहले हाफ में खुद को मुकाबले में बनाए रखा, लेकिन ब्रेक से पहले वे स्कोरबोर्ड पर दबाव नहीं बना पाए।

दूसरे हाफ का हाल

दूसरे हाफ में ईरान ने जबरदस्त वापसी की और भारत से ज्‍यादा प्‍वाइंट्स (18-15) हासिल किए। उन्होंने 'ऑल-आउट' का मौका भुनाकर स्कोर का अंतर घटाकर 27-26 कर दिया। भारत ने दबाव में भी संयम बनाए रखा। संजू देवी की 'सुपर रेड' ने मैच का रुख फिर से भारत के पक्ष में मोड़ दिया। इसके बाद कप्तान पुष्पा राणा ने एक और 'ऑल-आउट' करके टीम को सुरक्षित बढ़त दिला दी।

इसके बाद पूजा ने ईरान के डिफेंस में दिख रही अनिश्चितता का फायदा उठाया और बढ़त को और बढ़ा दिया। ईरान ने हार नहीं मानी और सुपर टैकल के साथ-साथ हाफ में 14 पॉइंट हासिल किए, लेकिन आखिर में भारत को जीत से रोकने के लिए यह काफी नहीं था।

भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 27 हुई

तीन गोल्ड, 11 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल के साथ एशियन गेम्स 2026 में भारतीय दल के पदकों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। वे अभी भी स्टैंडिंग में 12वें स्थान पर हैं और आने वाले इवेंट्स में और शानदार प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं। मेंस कबड्डी टीम भी जल्द ही गोल्ड मेडल मैच में नजर आएगी। इस मुकाबले में भारत से एक और शीर्ष स्थान हासिल करने की उम्मीद की जा सकती है।

 

 

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