सांस रोक देने वाले फाइनल में भारत की गोल्डन जीत, महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर रचा इतिहास

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में शानदार खेल दिखाया और ईरान को हराकर एशियाई खेल 2026 में भारत के लिए तीसरा गोल्ड मेडल जीता। बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम ने ईरान को 37-34 से हराकर यह कड़ा मुकबला अपने नाम किया। महिला कबड्डी में लगातार गोल्ड मेडल जीतकर भारत ने इतिहास रच दिया।

रोमांचक रहा मुकाबला मुकाबले के दौरान कई बार ऐसा लगा कि ईरान जीत जाएगा और भारत को हरा देगा। हालांकि, टीम ने दबाव में भी शानदार खेल दिखाया और एशियाई खेलों में देश के लिए तीसरा गोल्ड मेडल जीता। दिलचस्प बात यह है कि मुकाबले के आखिरी पलों में ईरान ने कई गलतियां कीं। एक समय तो उनकी टीम के दो रेडर्स ने 'डबल एंट्री' भी कर दी। छोटी-मोटी गलतियों के बावजूद, भारतीय टीम की मानसिक मजबूती ने उन्हें मैच जीतने और आखिर में पहला स्थान हासिल करने में मदद की।

GOLD FOR BHARAT!🥇🇮🇳



Heartiest congratulations to the Indian Women’s Kabaddi Team on successfully defending their Asian Games title, defeating Iran in a Gold Medal Match at the Asian Games 2026.#Cheer4Bharat pic.twitter.com/Nza2PDQyPb — Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) September 26, 2026 खिताब का बचाव किया शनिवार को टोकाई सिटिजन जिम्नेजियम में खेले गए गोल्ड मेडल मैच में भारत की महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर अपना एशियाई खेलों का खिताब सफलतापूर्वक बचाया। रेडिंग के मामले में भारत ने 26-21 से बढ़त बनाई, लेकिन ईरान ने बोनस पॉइंट्स के जरिए जबरदस्त वापसी की। उन्होंने भारत के छह प्‍वाइंट्स के मुकाबले आठ प्‍वाइंट्स हासिल किए, जिससे दूसरे हाफ के आखिरी समय तक मुकाबला बराबरी का बना रहा।

पहले हाफ का हाल भारत ने पहले हाफ में 22-16 की बढ़त बनाई, जिसमें 16 आउट प्‍वाइंट्स, 3 बोनस प्‍वाइंट्स और एक 'ऑल-आउट' शामिल था। मैच में भारत के 'ऑल-आउट' करने से पहले दोनों टीमें बराबरी पर थीं, लेकिन फिर भारत ने बढ़त हासिल कर ली। ईरान ने सात बोनस प्‍वाइंट्स की मदद से पहले हाफ में खुद को मुकाबले में बनाए रखा, लेकिन ब्रेक से पहले वे स्कोरबोर्ड पर दबाव नहीं बना पाए।

दूसरे हाफ का हाल दूसरे हाफ में ईरान ने जबरदस्त वापसी की और भारत से ज्‍यादा प्‍वाइंट्स (18-15) हासिल किए। उन्होंने 'ऑल-आउट' का मौका भुनाकर स्कोर का अंतर घटाकर 27-26 कर दिया। भारत ने दबाव में भी संयम बनाए रखा। संजू देवी की 'सुपर रेड' ने मैच का रुख फिर से भारत के पक्ष में मोड़ दिया। इसके बाद कप्तान पुष्पा राणा ने एक और 'ऑल-आउट' करके टीम को सुरक्षित बढ़त दिला दी।

इसके बाद पूजा ने ईरान के डिफेंस में दिख रही अनिश्चितता का फायदा उठाया और बढ़त को और बढ़ा दिया। ईरान ने हार नहीं मानी और सुपर टैकल के साथ-साथ हाफ में 14 पॉइंट हासिल किए, लेकिन आखिर में भारत को जीत से रोकने के लिए यह काफी नहीं था।