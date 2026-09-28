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Asian Games 2026: जेवलिन थ्रो से भारत को मिले 2 मेडल, यशवीर ने सिल्‍वर तो रोहित ने ब्रॉन्‍ज किया अपने नाम

By Digital Desk Edited By: Abhishek Nigam
Published: Mon, 28 Sep 2026 09:05 PM (IST)

भारत को सोमवार को एशियन गेम्‍स 2026 में जेवलिन थ्रो से दो मेडल मिले। यशवीर सिंह ने सिल्‍वर तो रोहित ...और पढ़ें

यशवीर सिंह और रोहित यादव

यशवीर सिंह और रोहित यादव

HighLights

  1. जेवलिन से भारत को मिले 2 मेडल

  2. यशवीर सिंह ने जीता सिल्‍वर मेडल

  3. रोहित यादव को ब्रॉन्‍ज से संतुष्‍ट होना पड़ा

प्रेट्र, नागोया। भारत के यशवीर सिंह और रोहित यादव ने एशियाई खेलों की पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में क्रमश: रजत और कांस्य पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया और भारत को इस स्पर्धा में दोहरी सफलता दिलाई।

हरियाणा के 24 वर्षीय यशवीर ने अपने छठे और अंतिम प्रयास में 85.72 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए हमवतन रोहित यादव को पीछे छोड़कर रजत पदक अपने नाम किया। उत्तर प्रदेश के 25 वर्षीय रोहित ने 84.35 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर कांस्य पदक जीता।

श्रीलंका के स्टार खिलाड़ी रुमेश पथिरागे ने 88.33 मीटर के प्रयास के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया। यशवीर ने इस साल ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीता था जबकि रोहित यादव वहां पदक जीतने में नाकाम रहे थे। दोनों भारतीय खिलाड़ियों को भाला फेंक स्पर्धा में पदक का प्रबल दावेदार माना जा रहा था।

मौजूदा चैंपियन और दो बार के ओलिंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को लिगामेंट में लगी चोट के कारण एशियाई खेलों से हटना पड़ा था। मौजूदा ओलिंपिक चैंपियन पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 80.29 मीटर का सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया लेकिन वह चौथे स्थान पर रहे।

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