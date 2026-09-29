प्रेट्र, नागोया। भारतीय तीरंदाज धीरज बोम्मादेवरा, नीरज चौहान और कुमकुम मोहोद अनिल ने मंगलवार को एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए रिकर्व क्वार्टर फाइनल में स्थान बनाया। नीरज चौहान ने पुरुषों के व्यक्तिगत 1/8 एलिमिनेशन राउंड में दक्षिण कोरिया के तीन बार के ओलिंपिक स्वर्ण पदक विजेता किम जे डियोक को 6-4 से हराया।

बोम्मादेवरा ने चीनी ताइपे के चेंग ह्सियांग-हुई को 6-2 से पराजित किया। बोम्मादेवरा का अगला मुकाबला उज्बेकिस्तान के अमीरखोन सादिकोव से होगा, जबकि चौहान का सामना भूटान के लाम दोर्जी से होगा। कुमकुम मोहोद अनिल ने महिलाओं के रिकर्व 1/8 एलिमिनेशन राउंड में बांग्लादेश की साइमा सलाह उद्दीन को 6-0 से हराकर अंतिम आठ में जगह बनाई। हालांकि, कीर्ति दक्षिण कोरिया की कांग चेयांग से 3-7 से हार गईं और क्वार्टर फ़ाइनल में नहीं पहुंच सकीं।

दक्षिणेश्वर और सुमित ने अंतिम-16 में जगह बनाई भारतीय टेनिस खिलाड़ी दक्षिणेश्वर सुरेश और सुमित नागल ने एशियाई खेलों में अपने पुरुष सिंगल्स अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। दक्षिणेश्वर ने इंडोनेशिया के गुनावन ट्रिस्मुवंतारा को 7-5, 7-6(2) से हराया, जबकि नागल ने बारिश से बाधित मैच में दक्षिण कोरिया के सियोंगचन होंग को 6-4, 6-0 से मात दी। दक्षिणेश्वर को पहले दौर में बाई मिली थी। अगले दौर में नागल का मुकाबला उज्बेकिस्तान के सर्गेई फोमिन से होगा।