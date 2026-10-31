कॉमनवेल्थ कबड्डी चैंपियनशिप 2026: बांग्लादेश को हरा भारतीय टीम फाइनल में पहुंची

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय पुरुष टीम ने अहमदाबाद में खेली जा रही कॉमनवेल्थ कबड्डी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 56-27 से हरा दिया। इस मैच को देखने गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी पहुंचे थे।

नारणपुरा स्थित वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रही कॉमनवेल्थ कबड्डी चैंपियनशिप 2026 के सेमीफाइनल मैच में उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने मैच का लुत्फ लिया। इसके बाद उन्होंने खिलाड़ियों से बात भी की और उन्हें सम्मानित किया।

बांग्लादेश टीम को किया गया सम्मानित

उप मुख्यमंत्री ने भारत और बांग्लादेश की पुरुष टीमों के बीच खेले गए रोमांचक सेमीफाइनल मैच को देखा और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस चैंपियनशिप में अपना सफर पूरा करने वाली बांग्लादेश की टीम के खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ को मैच के बाद उप मुख्यमंत्री के हाथों मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया।