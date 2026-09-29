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लोग फेंकते थे पत्थर, अब तय किया सिल्वर तक का सफर... 24 साद बाद AFG को पहला पदक दिलाने वाली फरीबा की दर्दभरी कहानी

By Digital Desk Edited By: Abhishek Nigam
Published: Tue, 29 Sep 2026 08:10 PM (IST)

एशियाई खेलों में 24 साल बाद अफगानिस्तान के लिए पहला पदक जीतने वाली महिला बनीं फरीबा ने बयां की रूढ़िवादी लोंगों से खुद को बचाने की दास्तां।

फरीबा

फरीबा

HighLights

  1. फरीबा ने 24 साल बाद अफगानिस्‍तान के लिए जीता पहला पदक

  2. फरीबा ने बयां की रूढ़िवादी लोंगों से खुद को बचाने की दास्तां

  3. अभ्यास के दौरान फरीबा पर कई बार लोगों ने पत्थर, बोतल फेंके

प्रेट्र, नई दिल्ली। एशियाई खेलों में पिछले सप्ताह रजत पदक जीतने वाली अफगानिस्तान की साइकलिस्ट फरीबा हाशमी ने यहां तक का सफर करियर की शुरुआत में राह के पत्थरों और से नहीं बल्कि रूढ़िवादी लोगों द्वारा उन पर फेंके गए पत्थरों और बोतलों से बचते-बचते तय किया है।

इस उपलब्धि के साथ हाशमी न सिर्फ अफगानिस्तान से साइकलिंग में इन खेल में पदक जीतने वाली वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं, बल्कि 2002 के बाद से एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली अपने देश की पहली महिला खिलाड़ी भी बन गईं हैं।

जब फरीबा हाशमी के पिता ने उन्हें पहली बार साइकिल चलाने की कोशिश करते देखा, तो उन्हें सबसे पहले यह डर नहीं लगा कि वह गिरकर घायल हो सकती हैं। उन्हें डर इस बात का था कि अगर रूढ़िवादी अफगान समाज में किसी को इसकी भनक लग गई, तो उनके साथ क्या होगा।

हुआ भी यही, अभ्यास के दौरान फरीबा पर कई बार लोगों ने पत्थर, बोतल फेंके। पहचान छुपाने को फरीबा को पुरुषों के कपड़े पहनकर साइकिल लेकर निकलना पड़ा और अंत में 2021 में तालिबान के सत्ता में लौटने पर उन्हें देश भी छोड़ना पड़ा।

अब इटली में रह रहीं फरीबा ने अपनी इस जीत पर कहा कि फरीबा चाहती हैं कि देश से और भी फरीबा (उनके जैसी और महिलाएं) आगे आएं। लॉस एंजिलिस ओलिंपिक में यह भी मेरे बड़े सपनों में से एक होगा।

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