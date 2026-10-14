Denmark Open: पीवी सिंधु-लक्ष्य सेन पहले ही दौर में ढेर, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा ने जगाईं भारत की उम्मीदें

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। डेनमार्क ओपन 2026 में मंगलवार को भारत की शुरुआत मिली-जुली रही। दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन पहले ही दौर से बाहर हो गए। वहीं, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा ने अपने-अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर में जगह बना ली है।

सिंधु को जर्मनी की यूवोन ली के हाथों एक कड़े मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा, जबकि लक्ष्य को पुरुष सिंगल्स मुकाबले में चाइनीज ताइपेइ के चाउ टीन चेन ने हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। अनुभवी श्रीकांत ने अपना मुकाबला जीतकर पुरुष सिंगल्स में भारत की उम्मीदों को जिंदा रखा, जबकि तन्वी ने जापान की नातसुकी निदायरा को हराकर शानदार शुरुआत की और प्री-क्वार्टरफाइनल्स में जगह बना ली। जीता हुआ मैच हार गईं सिंधु सिंधु ने मुकाबले की शानदार शुरुआत की थी। उन्होंने पहला सेट 21-13 से आसानी से जीत लिया था। इसके बाद दूसरे सेट में कड़ी टक्कर देखने को मिली। हालांकि, दूसरा सेट ली ने 25-23 से अपने नाम कर लिया।

तीसरे और निर्णायक सेट में सिंधु के पास 19-15 की बढ़त थी। उन्हें अगले दौर में पहुंचने के लिए सिर्फ दो प्वाइंट्स की जरुरत थी। मगर वो दो अंक हासिल करने में नाकामयाब रहीं। ली ने 21-19 से तीसरा सेट जीतकर मैच अपने नाम कर लिया।

लक्ष्य का खराब प्रदर्शन जारी लक्ष्य का इस साल खराब प्रदर्शन डेनमार्क ओपन में भी जारी रहा। लक्ष्य इस साल आठवीं बार पहले दौर में ही बाहर हो गए। आल इंग्लैंड ओपन फाइनल में पहुंचने के बाद लक्ष्य का प्रदर्शन लगातार गिरता ही रहा है।

लक्ष्य को चेन ने दूसरे और तीसरे सेट में हराकर मैच अपने नाम कर लिया। लक्ष्य ने पहला सेट 21-18 से जीतकर अच्छी शुरुआत की थी। मगर चेन ने शानदार वापसी करते हुए 21-13 और 21-15 से मात देकर लक्ष्य को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया।