पोलो टीम में कोकीन सेवन करने वाले खिलाड़ी के चयन पर विवाद, नवीन सिंह ने IPA को लिखा पत्र

प्रेट्र, नई दिल्ली। पोलो विश्व कप के क्षेत्रीय प्लेऑफ के लिए भारतीय टीम में कोकीन सेवन के मामले में डोप जांच में पॉजिटिव आए खिलाड़ी के चयन पर विवाद खड़ा हो गया है। सात सदस्यीय टीम में जगह नहीं बना सके नवीन सिंह ने चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया है।

जोन-ई के मुकाबले नौ से 16 नवंबर तक नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में होंगे। इनमें नाइजीरिया, भारत, ईरान और पाकिस्तान की टीमें हिस्सा लेंगी। इनमें से एक टीम अगले साल फरवरी में उरुग्वे में होने वाली विश्व पोलो चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई करेगी।

नवीन ने भारतीय पोलो संघ (आईपीए) के अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति और चयन समिति को पत्र लिखकर चयन व तैयारियों में गंभीर खामियों का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि चयनित खिलाड़ियों की सूची में ऐसा खिलाड़ी शामिल था, जो शुरुआती 12 खिलाड़ियों में नहीं था।

चयन समिति की बैठक में कोच कर्नल एनएस संधू ने कहा था कि अगर किसी खिलाड़ी को कोकीन लेते पकड़ा गया तो क्या हुआ, हर कोई कोकीन लेता है। संधू ने खिलाड़ी के चयन का बचाव करते हुए कहा कि उसकी निलंबन अवधि पूरी हो चुकी है और वह चयन के योग्य है। उन्होंने विवाद को अनावश्यक बताया।