Asian Para Games 2026: जेवलिन थ्रो में भारत का डबल धमाका, टेबल टेनिस में लगी ब्रॉन्ज की हैट्रिक

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऐसा बहुत ही कम होता है कि किसी एक ही इवेंट में एक ही देश के दो मेडल आएं। हालांकि, भारत के साथ जापान के आइची-नागोया में खेले जा रहे पैरा एशियाई खेलों में ऐसा हुआ है। जेवलिन थ्रो में एफ53/54 इवेंट में भारत के हिस्से दो मेडल आए हैं। प्रदीप कुमार ने यहां सिल्वर जीता तो वहीं आयुष वर्मा ने ब्रॉन्ज पर कब्जा जमाया।

प्रदीप कुमार ने अपनी बेस्ट थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने 27.54 मीटर की थ्रो की और कुल 901 अंक हासिल किए। वहीं, आयुष वर्मा ने 17.88 की थ्रो के साथ तीसरा स्थान हासिल करते हुए ब्रॉन्ज जीता। उनके कुल 793 अंक रहे। ईरान के इरफान बोनडोरी ने 30.24 मीटर की थ्रो और 986 अंकों के साथ गोल्ड मेडल जीता।

दूसरी बार हुआ ऐसा दोनों ही खिलाड़ियों ने अपनी बेस्ट थ्रो करते हुए एक ही इवेंट में दो मेडल जीते। हालांकि, यह इन खेलों में दूसरी बार है जब भारत ने जेवलिन थ्रो में एक ही इवेंट में दो मेडल अपने नाम किए हैं। पहले दिन रिंकू हुड्डा और अजीत सिंह ने एफ46 इवेंट में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते थे।