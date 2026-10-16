खेल मंत्री ने ली एशियाड समीक्षा बैठक, प्रमुख खिलाड़ियों की चोटों पर उठे सवाल

पीटीआई, नई दिल्ली: एशियाई खेलों में एथलेटिक्स और बैडमिंटन में अपेक्षा के अनुरूप पदक नहीं मिलने और चोटिल खिलाड़ियों की भागीदारी का मुद्दा खेल मंत्रालय की समीक्षा बैठक में उठा। बैठक की अध्यक्षता खेलमंत्री मनसुख मांडविया ने की। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे, भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की अध्यक्ष पीटी उषा, खेल सचिव हरि रंजन राव और राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

भारत ने आइची नागोया एशियाई खेलों में 21 स्वर्ण सहित 85 पदक जीते थे, जबकि हांगझू में 107 पदक मिले थे। एक शीर्ष अधिकारी के अनुसार, मांडविया ने कहा कि संसाधनों की कमी नहीं थी और महासंघ वित्तीय सहयोग को लेकर शिकायत नहीं कर सकते। उन्हें प्रेजेंटेशन के बजाय मैदान पर नतीजे देने और भविष्य की योजना बनाने को कहा गया।

उषा ने उठाया चोटों का मुद्दा उषा ने धाविका ज्योति याराजी और त्रिकूद खिलाड़ी प्रवीण चित्रावेल समेत प्रमुख खिलाड़ियों की चोटों का मुद्दा उठाया। यह बात भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआई) के सलाहकार आदिल सुमरिवाला के प्रदर्शन विश्लेषण के दौरान कही गई। मांडविया ने विशेष मामलों के बजाय पूरे प्रदर्शन पर ध्यान देने को कहा। एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक छह से घटकर एक रह गए। इस खेल में कुल 24 पदक मिले, जो पिछली बार से पांच कम थे।