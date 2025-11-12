Language
    एशियन गेम्‍स की मेडलिस्‍ट मंजू बाला पर लगा 5 साल का डोपिंग बैन, अन्‍य कई एथलीट्स हुए निलंबित

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 02:40 PM (IST)

    एशियन गेम्‍स की मेडलिस्‍ट मंजू बाला पर नाडा ने पांच साल का प्रतिबंध लगाया है। मंजू बाला प्रतिबंधित पदार्थ लेने के परीक्षण में पॉजिटिव पाई गईं। मंजू बाला ने 2014 एशियन गेम्‍स में हैमर थ्रो में ब्रॉन्‍ज मेडल जीता था। इस प्रतिबंध के दौरान मंजू बाला एएफआई या अन्‍य संबद्ध संगठनों की प्रतियोगिता, चयन और हिस्‍सेदारी से दूर रहेंगी। मंजू बाला का निलंबन 10 जुलाई 2024 से लागू हुआ।

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। इंचियोन एशियन गेम्‍स की ब्रॉन्‍ज मेडलिस्‍ट मंजू बाला को राष्‍ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी (नाडा) की डोपिंग विरोधी अनुशासनात्‍मक पैनल (एडीडीपी) ने पांच साल के लिए निलंबित कर दिया है। मंजू बाला इस साल की शुरुआत में प्रतिबंधित पदार्थ के परीक्षण में पॉजिटिव पाई गईं थीं।

    2014 एशियन गेम्‍स में हैमर थ्रो में ब्रॉन्‍ज मेडल जीतने वाले मंजू बाला को डीहाइड्रोक्लोरोमेथिल-टेस्टोस्टेरोन (एक स्टेरॉयड) और एसएआरएमएस एलजीडी-4033 (लिगैंड्रोल) के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया, दोनों को प्रदर्शन-बढ़ाने वाली दवाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

    नाडा ने सितंबर 2024 में उनके सकारात्‍मक परीक्षण की बात सार्वजनिक की थी और एडीडीपी का औपचारिक फैसला 15 अक्‍टूबर को सामने आया। मंजू बाला का निलंबन 10 जुलाई 2024 से शुरू हुआ, जो उनके अनंतिम निलंबन की तारीख भी है।

    डोपिंग नहीं सहेगा नाडा

    पांच साल का प्रतिबंध पिछले कुछ समय में एंटी-डोपिंग निकाय द्वारा लगाए गए कठोर प्रतिबंधों में से एक है, जो भारतीय खेलों में डोपिंग उल्लंघनों के प्रति एजेंसी की बढ़ती असहिष्णुता को रेखांकित करता है।

    इस फैसले का मतलब है कि मंजू बाला को निलंबन अवधि के दौरान भारतीय एथलेटिक्‍स महासंघ (एएफआई) या अन्‍य संबद्ध संगठनों द्वारा अनुमोदित किसी भी प्रतियोगिता, चयन या भागीदारी से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। मंजू बाला ने आधिकारिक रैंकिंग्‍स और राष्‍ट्रीय टीम में चयन की योग्‍यता भी गंवा दी।

    अन्‍य एथलीट्स भी फंसे

    एडीडीपी के नए फैसले एथलेटिक्‍स तक सीमित नहीं। एक और एथलीट मोहन सैनी पर चार साल का प्रतिबंध लगा, जिसकी शुरुआत 14 अक्‍टूबर 2025 से हुई। बॉडी बिल्‍डिंग में तीन एथलीट्स- गोपाल कृष्‍णन, अमित कुमार और राज्‍यवर्धन संजय वास्‍कर पर छह साल का प्रतिबंध लगा। शुभम महारा पर चार साल का प्रतिबंध लगा।

    बॉक्‍सर सुमित को दो साल के लिए प्रतिबंधित किया गया। कैनोए के नितिन वर्मा और बास्‍केटबॉल खिलाड़ी शिवेंद्र पांडे पर क्रमश: चार व छह साल के लिए प्रतिबंध लगे हैं।

    नियमों का सख्‍ती से पालन

    इस बीच डोपिंग विरोधी अपील पैनल (एडीएपी) ने ने धावक हिमानी चंदेल पर चार साल का प्रतिबंध लगाने के एडीडीपी के पहले के फैसले को बरकरार रखा, जिससे नाडा की अनुशासनात्मक कार्रवाइयों की निरंतरता की पुष्टि हुई।

    निलंबन की इस सीरीज के साथ, नाडा ने डोपिंग रोधी नियमों का सख्ती से पालन जारी रखा है, तथा भारतीय खेलों में निष्पक्ष खेल और अखंडता बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया है।

