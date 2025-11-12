स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। इंचियोन एशियन गेम्‍स की ब्रॉन्‍ज मेडलिस्‍ट मंजू बाला को राष्‍ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी (नाडा) की डोपिंग विरोधी अनुशासनात्‍मक पैनल (एडीडीपी) ने पांच साल के लिए निलंबित कर दिया है। मंजू बाला इस साल की शुरुआत में प्रतिबंधित पदार्थ के परीक्षण में पॉजिटिव पाई गईं थीं।

2014 एशियन गेम्‍स में हैमर थ्रो में ब्रॉन्‍ज मेडल जीतने वाले मंजू बाला को डीहाइड्रोक्लोरोमेथिल-टेस्टोस्टेरोन (एक स्टेरॉयड) और एसएआरएमएस एलजीडी-4033 (लिगैंड्रोल) के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया, दोनों को प्रदर्शन-बढ़ाने वाली दवाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नाडा ने सितंबर 2024 में उनके सकारात्‍मक परीक्षण की बात सार्वजनिक की थी और एडीडीपी का औपचारिक फैसला 15 अक्‍टूबर को सामने आया। मंजू बाला का निलंबन 10 जुलाई 2024 से शुरू हुआ, जो उनके अनंतिम निलंबन की तारीख भी है।

डोपिंग नहीं सहेगा नाडा पांच साल का प्रतिबंध पिछले कुछ समय में एंटी-डोपिंग निकाय द्वारा लगाए गए कठोर प्रतिबंधों में से एक है, जो भारतीय खेलों में डोपिंग उल्लंघनों के प्रति एजेंसी की बढ़ती असहिष्णुता को रेखांकित करता है। इस फैसले का मतलब है कि मंजू बाला को निलंबन अवधि के दौरान भारतीय एथलेटिक्‍स महासंघ (एएफआई) या अन्‍य संबद्ध संगठनों द्वारा अनुमोदित किसी भी प्रतियोगिता, चयन या भागीदारी से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। मंजू बाला ने आधिकारिक रैंकिंग्‍स और राष्‍ट्रीय टीम में चयन की योग्‍यता भी गंवा दी।

अन्‍य एथलीट्स भी फंसे एडीडीपी के नए फैसले एथलेटिक्‍स तक सीमित नहीं। एक और एथलीट मोहन सैनी पर चार साल का प्रतिबंध लगा, जिसकी शुरुआत 14 अक्‍टूबर 2025 से हुई। बॉडी बिल्‍डिंग में तीन एथलीट्स- गोपाल कृष्‍णन, अमित कुमार और राज्‍यवर्धन संजय वास्‍कर पर छह साल का प्रतिबंध लगा। शुभम महारा पर चार साल का प्रतिबंध लगा।