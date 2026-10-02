Asian Games 2026: भारतीय मुक्केबाजों ने लगाई गोल्डन हैट्रिक, परवीन ने रचा इतिहास तो अंकुश ने भी किया कमाल

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय मुक्केबाजों ने एशियन गेम्स-2026 में शुक्रवार को शानदार खेल दिखाया और गोल्ड मेडल की हैट्रिक लगा दी। भारत के तीन मुक्केबाजों ने आज गोल्ड मेडल जीते जिनमें से दो ने इतिहास रचा। इसकी शुरुआत लवलीना बोरगोहेन ने की और अंकुश पंघाल ने इसे खत्म किया। परवीन हुड्डा भी गोल्ड मेडल जीतने में सफल रहीं।

लवलीना और परवीन ने गोल्ड मेडल जीत मैरी कॉम की लिस्ट में अपना नाम लिखवा लिया है। मैरी कॉम भारत की पहली महिला मुक्केबाज थीं जिन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। उन्होंने यह काम साल 2014 में किया था। उनके बाद लवलीना इस लिस्ट में पहुंचीं और फिर परवीन।

परवीन ने दिखाया दम परवीन के मैच को देखते हुए लग रहा था कि मानो उन्होंने अपना बेस्ट फाइनल के लिए ही बचाकर रखा था। उनके सामने पूर्व वर्ल्ड चैंपियन चीनी ताइपे की चेन निएन चिन थीं। रोमांचक फाइनल में परवीन ने धैर्य दिखाया और 3-2 के विभाजित फैसले से गोल्ड मेडल अपने नाम किया। यह उनका एशियन गेम्स में पहला गोल्ड मेडल है। पिछले एशियन गेम्स में उनके हिस्से ब्रॉन्ज आया था। इस बार वह अपने दमदार खेल से मेडल का रंग बदलने में सफल रहीं।