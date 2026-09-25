भारतीय धावक गुलवीर सिंह का जलवा बरकरार, एशियन गेम्स में बदला पदक का रंग

पीटीआई, नागोया। भारत के लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने एशियाई खेलों की पुरुष 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीत लिया। उन्होंने 28 मिनट 29.38 सेकंड का समय निकालकर शानदार प्रदर्शन किया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी बेहतरीन फॉर्म जारी रखी।

गुलवीर ने इससे पहले हांगझोउ में हुए पिछले एशियाई खेलों में इसी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। इस बार उन्होंने अपने पदक का रंग बदलते हुए रजत हासिल किया। गुलवीर के लिए यह इस साल का एक और बड़ा पदक है। इससे पहले उन्होंने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भी शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने वहां 10,000 मीटर में रजत और 5,000 मीटर में कांस्य पदक जीता था।

गुलवीर सिंह शानदार फॉर्म में 28 वर्षीय गुलवीर भारतीय सेना में नायब सूबेदार के पद पर कार्यरत हैं। पिछले दो वर्षों से वह शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने 2025 में दक्षिण कोरिया के गुमी में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 5,000 मीटर और 10,000 मीटर दोनों स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते थे। गुलवीर के नाम 5,000 मीटर, 10,000 मीटर, एक मील और हाफ मैराथन में भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड दर्ज हैं।

गुलवीर ने 2025 में बनाया था रिकॉर्ड 2025 में उन्होंने तीन मिनट 55.63 सेकंड के समय के साथ चार मिनट से कम समय में मील दौड़ने वाले पहले भारतीय बनने का गौरव हासिल किया था। इसी साल उन्होंने 59 मिनट 42 सेकंड में हाफ मैराथन पूरा कर एक घंटे से कम समय में यह दूरी पूरी करने वाले पहले भारतीय का रिकॉर्ड भी बनाया।