प्रेट्र, नागोया। एशियाई खेलों में स्क्वाश में शनिवार को भारत के दो खिलाड़ी स्वर्ण पदक के और करीब पहुंच गए। महिला सिंगल्स वर्ग में अनाहत सिंह और पुरुष सिंगल्स वर्ग में अभय सिंह ने अपने-अपने सेमीफाइनल मुकाबले जीतकर फाइनल में जगह बना ली।

अभय और अनाहत फाइनल में जीत के साथ न सिर्फ स्वर्ण पदक जीत लेंगे, बल्कि इससे वह 2028 के लास एंजिलिस ओलिंपिक खेलों के लिए भी क्वालिफाई कर जाएंगे। भारत की युवा सनसनी अनाहत सिंह ने सेमीफाइनल में पहले दो गेम हारने के बाद शानदार वापसी करते हुए जापान की ज्यादा रैंकिंग वाली सतोमी वातानाबे को 3-2 से हराया।

वहीं, अभय ने पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में पाकिस्तान के मुहम्मद इरफान को 3-0 से हराया। अनाहत ने 9-11, 11-13, 12-10, 11-6, 11-3 से जीत हासिल की और कुछ इसी तरह के आंकड़ों से सतोमी के विरुद्ध पिलछे मुकाबले में मिली हार का बदला लिया।

रविवार को होने वाले फाइनल में अनाहत का मुकाबला मलेशिया की दुनिया की नंबर 5 खिलाड़ी शिवसंगरी सुब्रमण्यम से होगा। वहीं पाकिस्तानी प्रतिद्वंद्वी इरफान को 11-3, 12-10, 11-6 से हराने वाले अभय का सामना फाइनल में मलेशिया के एनजी इयान योव से होगा।

बैडमिंटन में सिंधू-आयुष और उन्नति आगे बढ़े, लक्ष्य हारे एशियाई खेलों में बैडमिंटन में शनिवार को दो बार की ओलिंपिक पदक विजेता पीवी सिंधू और युवा शटलर आयुष शेट्टी ने सीधे गेम में जीत हासिल करके सिंगल्स के प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली, हालांकि लक्ष्य सेन दूसरे दौर में हार के साथ बाहर हो गए।

सिंधू ने दूसरे दौर में चीनी ताइपे की दुनिया की 17वें नंबर की खिलाड़ी चिउ पिन-चियन को 21-19, 21-14 से हराया। सिंधू का अगला मुकाबला जापान की टोमोका मियाज़ाकी से होगा। वहीं आयुष ने दूसरे दौर में कजाकिस्तान के मखसुत ताजीबुल्लायेव को 21-7, 21-7 से हराकर चीनी ताइपे के चाउ टिएन चेन के साथ मुकाबला तय किया।

उन्नति हुड्डा ने मलेशिया की लिंग चिंग वोंग को 21-14, 20-22, 21-19 से हराकर महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में जगह बनाई। उनका मुकाबला इंडोनेशिया की पुत्री कुसुमा वर्दानी से होगा। लक्ष्य को सिंगापुर के पूर्व विश्व चैंपियन लोह कीन यू के विरुद्ध 12-21, 21-15, 14-21 से हार गए।

मुक्केबाज कपिल क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, जादुमणि बाहर भारतीय मुक्केबाज कपिल पोखरिया (90 किग्रा) और प्रिया घांघस (60 किग्रा) ने शनिवार को एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, लेकिन जादुमणि सिंह (55 किग्रा) का सफर हार के साथ खत्म हो गया। उत्तराखंड के रहने वाले कपिल ने ईरान के सैम एस्ताकी को 5-0 से हराकर अंतिम आठ में प्रवेश किया।

वहीं ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता घांघस ने क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए कोरियाई खिलाड़ी ओह येओन-जी को सर्वसम्मति से 5-0 से हराया। हालांकि, राष्ट्रमंडल खेलों के रजत पदक विजेता जादुमणि को फिलीपींस के कार्लो पालाम से 0-3 से हरा दिया।