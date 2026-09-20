स्पेन को हराने के बाद पांचवें दौर में हॉलैंड से भिड़ेगी भारतीय पुरुष टीम

पीटीआई, समरकंद। औसत शुरुआत के बाद तुरंत वापसी करते हुए दूसरी वरीयता प्राप्त भारतीय पुरुष टीम 46वें शतरंज ओलिंपियाड के पांचवें दौर में अब छठी वरीयता प्राप्त हालैंड का सामना करेगी।

पिछले दौर में स्पेन को हराने के बाद, शीर्ष बोर्ड पर आर प्रगनानंद वाली भारतीय पुरुष टीम काफी मजबूत नजर आ रही है। टीम को विश्व चैंपियन डी गुकेश और निहाल सरीन का अच्छा साथ मिल रहा है, जिन्होंने अपने चार-चार मैचों में 3.5-3.5 अंक हासिल किए हैं।