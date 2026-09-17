Chess Olympiad: गुकेश-विदित की शानदार जीत, अर्जुन एरिगेसी की एक चूक से 'क्लीन स्वीप' से चूका भारत

पीटीआई, समरकंद (उज्बेकिस्तान)। विश्व चैंपियन डी गुकेश, निहाल सरीन और विदित गुजराती ने शानदार जीत दर्ज की, लेकिन अर्जुन एरिगेसी की मुकाबले के अंतिम दौर में हुई चूक के कारण भारत क्लीन स्वीप से चूक गया। भारतीय पुरुष टीम ने बुधवार को 46वें विश्व शतरंज ओलिंपियाड में अपने अभियान की शुरुआत थाइलैंड पर 3-1 की जीत के साथ की।

निहाल सरीन भारत की ओर से सबसे पहले जीत दर्ज करने वाले खिलाड़ी रहे। उन्होंने थानादोन कुलप्रुएथानोन को हराया। इसके बाद गुकेश ने शानदार आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए फारिस राशिद को मात दी। विदित गुजराती ने तुप्फाह खुमनोर्काएव के विरुद्ध आसान जीत दर्ज कर भारत की जीत पक्की कर दी।

हालांकि, अर्जुन एरिगेसी को प्रिन लाओहाविरापाप के विरुद्ध हार का सामना करना पड़ा। वह मुकाबले के अधिकांश हिस्से में मजबूत स्थिति में थे। सफेद मोहरों से खेल रहे अर्जुन ने मिडिलगेम के अंतिम चरण में बड़ा फायदा हासिल करने का मौका गंवा दिया और मुकाबला छठे घंटे तक खिंच गया।

20 वर्षीय लाओहाविरापाप ने समय की कमी के बावजूद अपना धैर्य बनाए रखा और अर्जुन की अंतिम गलती का फायदा उठाया। मात से बचने का कोई रास्ता नहीं बचने पर अर्जुन ने बाजी छोड़ दी। शुरुआती दिन अर्जुन अकेले बड़े नाम नहीं थे जिन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा।

अमेरिका के शीर्ष रेटेड खिलाड़ी लेवोन अरोनियन को इराक के अली एहसान आर्यन ने ड्रा पर रोक दिया। वहीं, भारतीय महिला टीम ने अपने अभियान की शुरुआत डोमिनिकन रिपब्लिक के विरुद्ध शानदार 4-0 की जीत से की। भारत की शीर्ष रैंकिंग वाली खिलाड़ी कोनेरू हंपी ने सफेद मोहरों से फ्रांसेस्का रामिरेज लुजोन को हराकर जीत के साथ शुरुआत की।