Sambalpur News ओडिशा क्राइम ब्रांच की STF ने छापेमारी कर एक वन्यप्राणी अपराधी को तेंदुए की तीन और हिरण की तीन खाल के साथ गिरफ्तार किया है। एसटीएफ को तेंदुए और हिरण की खाल के बारे में एक गुप्त और विश्वसनीय स्रोत से सूचना मिली थी। पूछताछ के दौरान आरोपित खगेश्वर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका ऐसे में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

तेंदुए और हिरण की तीन-तीन खालों के साथ ओडिशा में एक गिरफ्तार, पूछताछ में आरोपित ने नहीं दिया संतोषजनक जवाब

