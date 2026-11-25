संस, कटक। ओडिशा के ऐतिहासिक बाली यात्रा मेले की रौनक के बीच एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। पश्चिम बंगाल से मेला घूमने कटक आए एक 24 वर्षीय युवक की महानदी में डूबने से मौत हो गई।

सूचना मिलने के बाद ओडिशा अग्निशमन सेवा और स्कूबा गोताखोरों की टीम ने कड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर युवक का शव नदी से बरामद किया।

दोपहर के समय हुआ हादसा

मृतक की पहचान पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के निवासी अशोक मिस्त्री (24) के रूप में हुई है। वह अपने साथियों या परिजनों के साथ कटक का विश्व प्रसिद्ध बाली यात्रा मेला देखने आया था।

जानकारी के अनुसार, यह घटना बुधवार, 25 नवंबर को दोपहर करीब 12:20 बजे घटित हुई। महानदी के तट पर स्थित 'टाइटैनिक स्टॉल' के पीछे युवक अचानक लापता हो गया।

उसके नदी में डूबने की आशंका जताते हुए तत्काल प्रशासन और अग्निशमन विभाग को सूचित किया गया। युवक के लापता होने की खबर मिलते ही ओडिशा अग्निशमन सेवा (Odisha Fire Service) की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और महानदी में सघन तलाशी अभियान शुरू किया।

तीन टीमों और गोताखोरों ने चलाया सर्च ऑपरेशन

नदी की गहराई और बहाव को देखते हुए बचाव कार्य में अग्निशमन सेवा की तीन विशेष टीमों के साथ दो प्रशिक्षित स्कूबा गोताखोरों (Scuba Divers) को भी उतारा गया।

काफी देर तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद गोताखोरों ने युवक के शव को नदी से बाहर निकाला।

अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

शव बरामद होने के तुरंत बाद उसे एंबुलेंस की मदद से कटक स्थित एससीबी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक के परिजनों को सूचित किया जा रहा है।

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

बाली यात्रा मेले में प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक जुटते हैं। इस दुखद घटना के बाद मेला परिसर में मौजूद लोगों के बीच शोक और चिंता का माहौल है।