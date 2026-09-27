ओडिशा के नियमगिरि पर्वत में वेदांता की वापसी से उबाल, 'नियम राजा' की रक्षा के लिए एकजुट हो रहे आदिवासी  

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। नियमगिरि पर्वत से बॉक्साइट खनन के लिए वेदांता ने 13 वर्ष बाद एक बार फिर प्रयास शुरू कर दिया है। वेदांता समूह के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के साथ चर्चा के बाद यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नियमगिरि में बॉक्साइट खनन के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है तथा क्षेत्र के आदिवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया है। नियम राजा की रक्षा के लिए संगठित होने लगे आदिवासी अनिल अग्रवाल के इस बयान ने नियमगिरि क्षेत्र के आदिवासियों, विशेषकर डोंगरिया कंध समुदाय को चौंका दिया है। जानकारी के अनुसार, डोंगरिया कंध एक बार फिर अपने आराध्य देवता ‘नियम राजा’ की रक्षा के लिए संगठित होने लगे हैं।

गौरतलब है कि वेदांता पहले भी नियमगिरि के संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्र में बॉक्साइट खनन का प्रयास कर चुकी है। यह इलाका डोंगरिया कंध आदिवासियों का निवास क्षेत्र है और वे नियम राजा को अपना सर्वोच्च देवता मानकर पूजा करते हैं। खनन के प्रयासों के खिलाफ स्थानीय समुदाय के तीव्र विरोध के कारण कंपनी को पीछे हटना पड़ा था।

इसके बाद वेदांता और राज्य सरकार की कंपनी ओडिशा खनिज निगम (ओएमसी) ने लांजीगढ़ एल्यूमिना रिफाइनरी के लिए बॉक्साइट उपलब्ध कराने हेतु संयुक्त उद्यम बनाया, लेकिन नियमगिरि से खनन शुरू नहीं हो सका। आदिवासी समुदाय लगातार इस क्षेत्र में खनन का विरोध करता रहा है।

अब सीजीमाली बॉक्साइट खदान परियोजना में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के बाद वेदांता ने दोबारा नियमगिरि की ओर रुख किया है। अनिल अग्रवाल ने स्वीकार किया है कि सीजीमाली परियोजना में कुछ विदेशी तत्वों द्वारा स्थानीय आदिवासियों को प्रभावित किए जाने के कारण खनन कार्य आगे नहीं बढ़ सका।

हालांकि उनका दावा है कि अब आदिवासियों का विरोध पहले जैसा नहीं रहा है। इसके बावजूद वर्ष 2023 में सीजीमाली खदान का पट्टा मिलने के बाद भी कंपनी वहां खनन शुरू करना तो दूर, आवश्यक सड़क निर्माण तक नहीं कर सकी है।