वेदांता का ₹1 लाख करोड़ का मेगा प्लान, ओडिशा में बनाएगा 1000 बेड का अस्पताल; लोगों को मिलेगा रोजगार

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। वेदांता समूह के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने शनिवार को लोकसेवा भवन में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से मुलाकात की।

इस दौरान उन्होंने ओडिशा में वेदांता के एक लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावित एल्युमिनियम परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा की।

वेदांता की प्रस्तावित परियोजनाओं में ढेंकानाल जिले में वार्षिक 30 लाख टन क्षमता का अत्याधुनिक एल्युमिनियम स्मेल्टर प्लांट और रायगढ़ा जिले में वार्षिक 60 लाख टन क्षमता की एल्युमिना रिफाइनरी शामिल है।

इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के बाद कंपनी की कुल एल्युमिनियम उत्पादन क्षमता बढ़कर 60 लाख टन प्रतिवर्ष हो जाएगी।

एल्युमिनियम परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने पर चर्चा

बैठक के दौरान अनिल अग्रवाल ने झारसुगुड़ा स्थित एल्युमिनियम स्मेल्टर प्लांट की क्षमता में 10 लाख टन प्रतिवर्ष विस्तार का प्रस्ताव भी रखा।

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से देश और विदेश से निवेश आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।