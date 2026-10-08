दक्षिण पूर्व रेलवे की नई पहल: टूनिया स्टेशन मास्टर के हाथ में होगी गेट की कमान, बिना इजाजत नहीं खुलेगा फाटक

जागरण संवाददाता, राउरकेला। रेलवे क्रॉसिंग पर होने वाले हादसों और मानवीय भूल की गुंजाइश अब बीते दिनों की बात होने वाली है।

झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाले अति-व्यस्त हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग के चक्रधरपुर-राउरकेला रेलखंड पर सफर अब पहले से कहीं अधिक सुरक्षित हो गया है।

दक्षिण पूर्व रेलवे ने एक बड़ी और अहम पहल करते हुए झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में पड़ने वाले टूनिया स्टेशन (किमी 339/19-21) के पास स्थित लेवल क्रॉसिंग (एलसी) गेट नंबर 183 को पूरी तरह से हाई-टेक कर दिया है।

इस गेट को अत्याधुनिक ऑप्टिकल फाइबर रिले रिपीटर (ओएफआरआर) तकनीक से लैस किया गया है, जिसका सीधा मतलब है कि अब सुरक्षा में सेंध लगने का कोई चांस ही नहीं है। कल्पना कीजिए एक ऐसे रेलवे फाटक की जो केवल फोन कॉल या प्राइवेट नंबर के भरोसे चलता हो, जहां स्टेशन पर बैठे अधिकारियों को यह तकनीकी रूप से पता ही न चले कि गेट खुला है या बंद। पहले यह एलसी गेट नंबर 183 बिल्कुल ऐसा ही नॉन-इंटरलॉक्ड था। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। इस नए सिस्टम के तहत गेट की डोर सीधे टूनिया स्टेशन के स्टेशन मास्टर के हाथों में सौंप दी गई है।