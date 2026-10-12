ओडिशा में भाजपा संगठन को धार देंगे सौदान सिंह, पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी BJP

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। भाजपा के राष्ट्रीय संयुक्त संगठन महामंत्री सौदान सिंह तीन दिवसीय ओडिशा दौरे पर हैं। इस दौरान वे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। आगामी पंचायत और नगर निकाय चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर उनके इस दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सौदान सिंह ओडिशा पहुंचने के बाद पुरी जाकर महाप्रभु श्री जगन्नाथ के दर्शन किए और आशीर्वाद लेने के बाद भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पहुंचे। उनका यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब पार्टी की नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी डी. पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी स्वदेश सिंह ने हाल ही में ओडिशा के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा की थी।