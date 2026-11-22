जासं, पुरी। प्रसिद्ध भागवत कथा व्यास एवं परम पूज्य संत मुरारी बापू ने आज सुबह ओडिशा के पुरी स्थित विश्वप्रसिद्ध श्रीजगन्नाथ मंदिर पहुंचकर महाप्रभु श्रीजगन्नाथ के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।

अपने इस आध्यात्मिक प्रवास के दौरान उन्होंने मुख्य मंदिर के साथ-साथ परिसर में स्थित अन्य देवी-देवताओं के मंदिरों में भी विधि-विधान से पूजा-अर्चना की।

संत मुरारी बापू के मंदिर पहुंचने पर श्री मंदिर प्रशासन की ओर से उनका पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ भव्य स्वागत किया गया।

उनके आगमन और सुगम दर्शन को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस की ओर से सुरक्षा और यातायात की विशेष व्यवस्था की गई थी, ताकि दर्शन के दौरान उन्हें या अन्य श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।