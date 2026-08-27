ओडिशाः चाय में जहर और खेत में मौत, राउरकेला पुलिस ने सुलझाई 2.5 साल पुरानी ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री
राउरकेला पुलिस ने ढाई साल से अनसुलझे पिकअप ड्राइवर मंगल ओराम के ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझा लिया है। आरोपियों ...और पढ़ें
HighLights
पुलिस ने ढाई साल पुराने ब्लाइंड मर्डर केस का पर्दाफाश किया।
चाय में नशीली गोलियां देकर ड्राइवर मंगल ओराम की हत्या।
आरोपियों ने पिकअप वैन लूटी, पुलिस ने दोनों को दबोचा।
जागरण संवाददाता, राउरकेला। फिल्मी पटकथा जैसी साजिश, चाय में नशीली गोलियों का कॉकटेल और झारखंड के सुनसान दलदली खेत में तड़पकर दम तोड़ता एक बेबस ड्राइवर। राउरकेला पुलिस ने ढाई साल से अनसुलझे पड़े इस सनसनीखेज हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया है।
खाकी की अथक तफ्तीश ने आखिरकार उन दो शातिर अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, जिन्होंने चंद रुपयों और एक पिकअप वैन के लिए बेरहमी से एक बेकसूर की जान ले ली थी।
खौफनाक वारदात की शुरुआत 28 फरवरी 2024 की सुबह करीब 10:30 बजे झिरपानी के साप्ताहिक हाट से हुई थी। बिसरा के जांबेरना निवासी मंगल ओराम अपनी महिंद्रा पिकअप गाड़ी (ओडी-14क्यू-3648) लेकर भाड़े की तलाश में हाट पहुंचे थे।
तभी उनके पास मौत बनकर दो शातिर पहुंचे 48 वर्षीय राहुल उर्फ सरधन शर्मा और 33 वर्षीय अजय पात्रा। दोनों ने सामान ढोने के बहाने मंगल की गाड़ी किराए पर तय की और सफर शुरू हुआ। केटीएच चौक पहुंचते ही आरोपियों ने गाड़ी रुकवाई और मंगल को दोस्ती के अंदाज में चाय पिलाई।
मंगल इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि उनकी चाय में हाई-पावर नींद की गोलियां मिलाई जा चुकी हैं। कुछ ही देर में मंगल बेसुध होकर गिर पड़े। इसके बाद आरोपी उन्हें गाड़ी में डालकर झारखंड की ओर फरार हो गए।
झारखंड के सिमडेगा जिले के जलडेगा थाना अंतर्गत खरवागड़ा के पास आरोपियों ने अचेत मंगल को पानी से लबालब भरे एक खेत में फेंक दिया और गाड़ी लेकर चंपत हो गए। दलदल में डूबने से बेसुध मंगल की दर्दनाक मौत हो गई।
वारदात को अंजाम देकर दोनों आरोपियों ने लूटी गई पिकअप वैन को मात्र 1.70 लाख रुपये में बेच दिया। 8 मार्च 2024 को जब अज्ञात शव की पहचान मंगल के रूप में हुई, तो झिरपानी थाने में अपहरण और हत्या का केस दर्ज हुआ।
लंबे समय तक सुरागों की तलाश में जुटी पुलिस की टीम ने जाल बिछाकर दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने न केवल लूटी गई गाड़ी बरामद कर ली है, बल्कि आरोपियों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाल रही है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गुनाह चाहे कितना भी पुराना हो, कानून के लंबे हाथों से बच पाना नामुमकिन है।