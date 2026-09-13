राउरकेला में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आधी रात को ट्रक से 33 भैंसें कराईं मुक्त; 6 तस्कर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, राउरकेला। जिले में मवेशियों की अवैध तस्करी के खिलाफ सदर पुलिस ने आधी रात को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 33 भैंसों को मुक्त कराया है।

इस मामले में पुलिस ने मवेशियों से भरे ट्रक और एस्कॉर्ट कर रही एक कार को जब्त कर छह आरोपितों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई दाएज महुल इलाके के पास बीती रात करीब ढाई बजे की गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सदर पुलिस की टीम इलाके में गश्त कर रही थी। रात करीब 2:30 बजे दाएज महुल के समीप पुलिस ने एक संदिग्ध वाहन (ओचआर-67बी-8043) को आते देखा और उसे जांच के लिए रोका।

वाहन की तलाशी लेने पर उसमें क्रूरतापूर्वक ठूंस-ठूंस कर भरी गईं 33 भैंसें बरामद हुईं। मवेशियों की इस तस्करी को एस्कॉर्ट करने के लिए इस्तेमाल की जा रही एक कार (ओड़ी-16पी-2617) को भी पुलिस ने मौके से जब्त कर लिया।