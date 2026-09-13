UAE ने ओडिशा में ₹2.43 लाख करोड़ के निवेश का दिया प्रस्ताव, लाखों युवाओं को मिल सकता है रोजगार

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी का दावा है कि उनके संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) दौरे से ओडिशा को बरदस्त सफलता मिली है। राज्य के औद्योगीकरण और निवेश संभावनाओं को उनकी टीम ने निवेशकों के सामने आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया, जिसके परिणामस्वरूप ओडिशा को 2.43 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी (आईएचसी) से लेकर एमिरेट्स ग्लोबल एल्युमिनियम जैसी प्रमुख कंपनियों ने ओडिशा में निवेश की रुचि दिखाई है। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने 46 प्रत्यक्ष बैठकों में भाग लिया। इस दौरान 8 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) और 16 निवेश अभिरुचि पत्रों (एलओआई) पर हस्ताक्षर हुए। यदि ये निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतरते हैं, तो राज्य में लगभग 8.95 लाख रोजगार सृजित होने की संभावना है। वर्ष 2024 में मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद यह मोहन माझी का दूसरा विदेशी निवेश संपर्क कार्यक्रम था। इस दौरे की बड़ी सफलता ने निवेश गंतव्य के रूप में ओडिशा की अंतरराष्ट्रीय पहचान को और मजबूत किया है, जो भविष्य में समृद्ध ओडिशा के निर्माण की आधारशिला साबित हो सकती है।

मुख्यमंत्री 8 सितंबर को भुवनेश्वर से दिल्ली होते हुए अबू धाबी पहुंचे थे। 9 सितंबर को उन्होंने आईएचसी मुख्यालय का दौरा किया और उद्योगपतियों तथा विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उनकी उपस्थिति में अदाणी समूह और आईएचसी समूह के बीच 2.10 लाख करोड़ रुपये का ऐतिहासिक समझौता हुआ। 10 सितंबर को विभिन्न बैठकों के माध्यम से 8,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। 11 सितंबर को उन्होंने ओडिशा निवेश रोड शो में भाग लिया और प्रवासी ओड़िया समुदाय के साथ भी संवाद किया।

एमिरेट्स ग्लोबल एल्युमिनियम का दौरा दौरे के दूसरे दिन 5 एमओयू और 8 निवेश अभिरुचि पत्रों के माध्यम से 8,417 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले। यूएई के निवेशकों ने सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी सेवाएं, रियल एस्टेट, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, इस्पात एवं सहायक उद्योग, दुर्लभ खनिज, रसायन, एल्युमिनियम और सर्कुलर इकोनॉमी क्षेत्रों में निवेश की रुचि दिखाई।

मुख्यमंत्री ने यूएई के कैबिनेट सदस्य, अर्थव्यवस्था एवं पर्यटन मंत्री तथा अंतरराष्ट्रीय निवेश परिषद के अध्यक्ष अब्दुल्ला बिन तौक अल मारी से मुलाकात की। उन्होंने सराफ समूह के अध्यक्ष एवं सीईओ श्याम कपूर तथा ट्रांसवर्ल्ड समूह के प्रबंध निदेशक रितेश रामकृष्णन के साथ भी चर्चा की।

इसके अलावा उन्होंने एमिरेट्स ग्लोबल एल्युमिनियम (ईजीए) का दौरा कर संभावित सहयोग पर विचार-विमर्श किया और मिडिल ईस्ट रीसाइक्लिंग ब्यूरो के साथ बैठक में भी भाग लिया। आईबीपीजी के साथ राउंडटेबल चर्चा ओडिशा इन्वेस्टर्स मीट के तहत मुख्यमंत्री ने इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल ग्रुप (आईबीपीजी) के साथ राउंडटेबल चर्चा की। बैठक में ओडिशा और यूएई के बीच व्यापार, निर्यात और व्यावसायिक सहयोग बढ़ाने पर विचार किया गया।