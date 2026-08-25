राउरकेला के आरएसपी क्वार्टर में मिला एंबुलेंस चालक का शव, पत्नी ने जताई हत्या की आशंका

जागरण संवाददाता, राउरकेला। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिला अंतर्गत राउरकेला शहर के सेक्टर-3 थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आरएसपी क्वार्टर में एक एंबुलेंस चालक का फंदे से लटकता हुआ शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई।

मृतक की पहचान 49 वर्षीय राकेश पात्र के रूप में हुई है। यह संदिग्ध घटना सेक्टर-1 स्थित क्वार्टर नंबर ई-1 (में घटी है। प्रथम दृष्टया शव फंदे से लटकता हुआ मिला है, लेकिन मृतक के परिजनों ने इसे हत्या करार देते हुए मामले में साजिश की आशंका जताई है।

इस घटना को लेकर मृतक राकेश पात्र की पत्नी कुनी पात्र ने थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने अपनी शिकायत में स्पष्ट रूप से पति की हत्या किए जाने का संदेह व्यक्त किया है और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है।