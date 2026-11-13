ओडिशा के पुरी में बड़ा दांडा स्थित होटल में जोरदार धमाका, 4 लोग गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, पुरी। ओडिशा के पुरी में बड़ा दांडा स्थित टीपी होटल के अंदर जोरदार विस्फोट होने से इलाके में हड़कंप मच गया।

इस हादसे में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद होटल में मौजूद लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, होटल के रेस्टोरेंट में गैस सिलिंडर से विस्फोट होने की आशंका जताई जा रही है।

विस्फोट इतना जोरदार था कि होटल की छत तक फट गई और परिसर में काफी नुकसान हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही पुरी के पुलिस अधीक्षक (एसपी) मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। घायलों को लेकर भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।